El Dorado Breed e Ferdinando Minopoli si aggiudicano la Tris Quarté e Quinté

Martedì 24 giugno, nella serata di San Giovanni, il pubblico cesenate ha festeggiato il Patrono anche all’Ippodromo del Savio, in un contesto nel quale tecnica e agonismo si sono fusi sin dal prologo, la corsa Tris Quarté e Quinté abbinata al Premio Hippo Restaurants, vinta da El Dorado Breed e Ferdinando Minopoli che a fil di palo hanno battuto gli stoici leader Crusoe Dei Greppi e Carmine Piscuoglio. Il giovane Daniele Demuru ha accompagnato sul terzo gradino del podio il suo Beatles Boy Treb, alle cui spalle Briccone Bello e Eolo Valdimar hanno completato Quartè e Quintè. Media di 1.15.6 per i vincitori e quota popolare, 46 euro per la tris, più che soddisfacente per la quarté (oltre i 543 euro) e di tutto rispetto per la quinté, arrivata a pagare poco sopra i 2000.

Riguardo al resto delle corse, prima della seconda, c’è stato grande spavento per un malore che ha colpito il gentleman driver Mario Iaccarino, atteso protagonista alle redini di Furetto Jet e brillantemente sostituito da Giovanni Ghirardini con il quale ha subito formato team vincente precedendo in 1.16.1 una positiva Frecciarossa Pizz. Alla terza corsa flop dei favoriti e arrivo a sorpresa con Guendalina Trio e Giusepep De Filippis a segno nei confronti del fuggitivo Geko Jamp in 1.18.4 sul doppio chilometro. Cavalli di tre anni di livello alla quarta corsa, Premio Summertrade, con la fuga del favorito Grillo Jet terminata a palo lontano a favore di un brillante Gattuso, progredito allievo di Lorenzo Baldi che in 1.14.3 ha preceduto Great Feeling Run. Alla quinta bis targato De Filippis grazie ad Elixia, alla sesta successo di Costante Jet che Alessio Di Chiara ha proiettato al largo nei metri finali vincendo in 1.15.4 e alla settima ha chiuso i giochi Gennaro Amitrano alle redini di Forest.