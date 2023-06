Elementare ’Leonardo da Vinci’, iniziati i lavori per il fotovoltaico

Sono iniziati i lavori per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico alla scuola elementare ’Leonardo Da Vinci’ in via Caboto e nelle prossime settimane si procederà anche alle operazioni di ’relamping’. L’obiettivo è rendere più efficiente ed economico il sistema che alimenta l’unico istituto scolastico a tempo pieno del territorio, con un occhio alla sostenibilità ambientale. L’investimento previsto è di 93mila euro, 85mila provenienti da un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e 8mila sono a carico del Comune; si stratta di un progetto molto vantaggioso per le casse comunali. L’installazione del nuovo impianto fotovoltaico con una potenza di picco a 30 Kw salvo imprevisti dovrebbe terminare già nella giornata di oggi. Successivamente le maestranze provvederanno alla messa in rete dei pannelli e alla sua operatività. Nelle prossime settimane invece la ditta Cpl Concordia si occuperà della fornitura del sistema ’relamping’, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della scuola che passeranno da neon a led. Questo finanziamento si abbina quello ottenuto per l’elementare ’Ada Negri’ con un investimento previsto di 107mila euro, per un intervento analogo.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto dei lavori: "Finito l’anno scolastico, le ditte incaricate si sono messe subito all’opera per concretizzare questo importante finanziamento ottenuto attraverso un bando complesso e importante, a cui i nostri tecnici hanno risposto in modo professionale e concreto. L’intervento di ’relamping’ e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ci permettono di eseguire lavori importanti per la sostenibilità e anche l’estetica".

g.m.