Elementari, 625 remigini. Per loro una lettera di auguri

Un messaggio di augurio e di buon nuovo inizio ai 652 bambine e bambini iscritti per la prima volta alla scuola primaria. Lo hanno inviato il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora alla scuola Elena Baredi in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cesena. Una letterina per ogni bambino che siederà per la prima volta sui banchi della scuola elementare. L’intero sistema primario conta complessivamente 3.126 studenti e 195 insegnanti distribuiti nelle scuole pubbliche primarie, compresa la scuola paritaria del Sacro Cuore.

"L’inizio della scuola primaria – commenta l’assessora Baredi – rappresenta un momento significativo e ricco di emozioni per i bambini e le loro famiglie. Questo passaggio verso la ‘scuola dei grandi’ è caratterizzato dalla scoperta e dalla curiosità, elementi fondamentali per accompagnare i più piccoli nell’apprendimento dei misteri dei numeri, delle lettere, delle parole e delle immagini. Il percorso scolastico, che si sviluppa attraverso un lavoro condiviso con nuovi insegnanti e compagni, è la prima tappa di un cammino educativo volto a stimolare la passione per la conoscenza e la crescita personale. È qui che ogni bambino potrà esprimere i propri talenti, soddisfare la propria curiosità e imparare a vivere insieme agli altri nel rispetto reciproco e dell’ambiente che ci circonda.In tutti i plessi dirigenti, insegnanti e operatori scolastici lavorano per accogliere nel migliore dei modi i loro alunni. Il nostro augurio è indirizzato anche a tutti loro con cui siamo costantemente in dialogo per una scuola che sia realmente per tutti e all’altezza dei bisogni di ciascuno".

Le scuole primarie coinvolte in questa nuova partenza appartengono ai seguenti Istituti Comprensivi e Circoli Didattici: 2° Circolo ‘Oltresavio’: Primaria Oltresavio, Borello, ‘Giovanni Montalti’ San Carlo, ‘Giovanni Pascoli’ San Vittore, ‘Marino Moretti’ Villarco; 3° Circolo “Carducci”: Primaria ‘Giosuè Carducci’, ‘Aurelio Saffi’, ‘Don Baronio’ Ponte Abbadesse, Saiano; 4° Circolo ‘Fiorita’: Primaria Fiorita, ‘Franco Gambini’ Calisese, Macerone, ‘Salvo d’Acquisto’ Case Finali, Ponte Pietra; 5° Circolo ‘S. Egidio’: Primaria ‘Bruno Munari’ S. Egidio, ‘Carlo Collodi’ Villachiaviche, ‘Gianni Rodari’ Gattolino, San Giorgio; 7° Circolo ‘Vigne’: Primaria Torre del Moro, Martorano, Ronta, Vigne, Pievesestina; Scuola paritaria: Sacro Cuore.