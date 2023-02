Elementari e Centro sportivo, ecco nuovi fondi

di Edoardo Turci

Interessanti novità in vista per il Comune di Sarsina, in tema di sovvenzioni. Proprio in questi giorni ha avuto infatti conferma di ulteriori due finanziamenti: uno per l’adeguamento sismico della palestra delle scuole elementari di Ranchio di 230mila euro e l’altro di 350mila euro per la riqualificazione del Centro sportivo Versari, nell’ambito della strategia delle aree urbane (Atuss).

Soddisfatto sindaco Enrico Cangini per questi risultati?

"Molto! Questi finanziamenti sono la testimonianza che anche un comune piccolo, con buona volontà, può competere ad alto livello nei bandi nazionali e per questo voglio ringraziare l’ufficio tecnico comunale e l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Suzzi"

Molti finanziamenti, e tanto lavoro, riuscirà a portarli a termine agevolmente?

"Sono questi momenti particolarmente difficili per la gestione dei lavori pubblici: oltre alle ben note rigidità del codice degli appalti, si è sommato l’aumento prezzi che rischia di mettere a serio rischio il Pnrr. I Comuni minori sono fra quelli più in difficoltà in quanto realizzano le opere pubbliche attingendo in toto da finanziamenti esterni e quando la ditta appaltatrice, come avviene oggi, richiede la revisione prezzi tali risorse devono essere reperite nelle casse dell’ente che già languono per via del caro energia".

Ritiene che la Premier Meloni avesse ragione quando affermava di voler rivedere il Pnrr?

"Quelle di Meloni erano parole di buon senso. Oggi sempre più spesso succede che i Comuni rinuncino a finanziamenti, purtroppo è una dinamica che si sta verificando. Nel nostro caso fortunatamente stiamo cercando di calare a terra tutte le risorse che ci arrivano e proprio nelle ultime settimane abbiamo lavorato per coprire gli aumenti delle opere pubbliche in fase di conclusione che ci richiedono maggiori spese per circa 200mila euro".

Quanti finanziamenti ha in ballo ora il Comune di Sarsina?

"Siamo ben oltre i 10 milioni e le opere più significative sono il Palazzetto dello sport e l’adeguamento sismico ed energetico della Scuola elementare ’Foschi’. Inoltre proprio in questi giorni stanno terminando i lavori per la Comunità Alloggio di Quarto e partiranno quest’anno i lavori di manutenzione straordinaria del borgo di Calbano così come quelli di realizzazione di spazi ricettivi nei locali della Proloco di Pieve di Rivoschio. Tanta carne al fuoco ma l’amministrazione di Sarsina farà ogni sforzo possibile per portare a termine tutti questi progetti che cambieranno il volto della nostra comunità"