"Elementari e medie aperte al pomeriggio"

"La nostra proposta politica di aprire le scuole elementari e medie al pomeriggio sta riscuotendo molti apprezzamenti dalle famiglie cesenati".

Lo afferma il segretario del Pd cesenate Lorenzo Plumari. " Nei prossimi anni daremo agli studenti cesenati la possibilità di allungare il proprio tempo di permanenza a scuola nel pomeriggio – afferma – costruendo un sistema integrato di poli scolastici, educativi e sportivi per svolgere attività di socializzazione, laboratoriali, ludico-ricreative, artistiche e formative, appunto oltre l’orario scolastico. Lo faremo nella convinzione che la scuola debba ribadire la propria centralità sociale rispetto alla comunità locale".

"La scuola è centrale per la vita della città - sottolinea Plumari : è un luogo di apprendimento per bambine e bambini, un luogo di crescita per la comunità scolastica ed è vissuto come un riferimento importante per le famiglie. Una scuola è aperta quando vive e si connette con ciò che sta al di là delle sue mura e dei suoi orari canonici in una relazione positiva con tutte le realtà locali".

"In questi cinque anni - proseguono - abbiamo reso gratuite le scuole dell’infanzia, abbattuto le rette dei nidi ed investito oltre 40 milioni di euro in edilizia scolastica, perché sappiamo quanto sia importante fornire servizi per tutti e di qualità per l’educazione e l’infanzia.Vogliamo proseguire in questa direzione con le scuole aperte al pomeriggio. Un ulteriore strumento per rafforzare questo progetto sono i Patti educativi di comunità, sfruttando i quali tutta la città può diventare un’infrastruttura per fare educazione e formazione e le scuole possono diventare spazi dove le associazioni della città possono proporre attività aperte a tutti".

"Partiamo da Cesena con una ambizione grande – conclude Plumari –: mettere al centro dell’agenda politica nazionale il tema e supportare sempre di più la scuola, luogo per eccellenza dove ritessere i fili sociali, costruire comunità, contrastare le solitudini, l’abbandono scolastico e, dunque, promuovere uguaglianza".