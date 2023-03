Elena e Johana fanno impresa in via Fiorenzuola

Oggi in via Fiorenzuola aprirà il centro estetico Joelle, nel quale confluiscono la passione e le competenze di due socie che sono anche amiche, Johana Hernandez e Elena Balint, alle prese con la loro prima attività imprenditotriale condivisa. "Ci eravamo conosciute in passato – raccontano – frequentando corsi di formazione di aggiornamento, ma non avevamo mai lavorato insieme. Veniamo da due lati opposti del territorio cesenate, una dal mare, l’altra dalla montagna: abbiamo deciso di incontrarci a metà strada e dunque eccoci qui in città, piene di entusiasmo, quello che serve per avviare un’attività in un periodo certamente non semplice come questo".

Sul piatto ci sono passione e competenze accumulate nel corso di anni di lavoro da parte delle due estetiste, oggi quarantenni: "Abbineremo al centro estetico anche una sorta di spa con area massaggi e relax. Offriamo servizi a tutto tondo, compresi quelli legati al trucco semipermanente in viso o alla cura e ricostruzione delle unghie. La sfida è importante, è vero, ma già tanti ex clienti ci hanno contattate impazienti di seguirci nella nostra nuova attività. E per di più conosciamo Cesena e l’attenzione dei suoi abitanti per le proposte di qualità: siamo certe che questo sia il luogo ideale dove mettere radici".