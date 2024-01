Eletta la nuova sindaca dei Ragazzi

Sofia Lupoli, della scuola Rodari, è il nuovo sindaco dei ragazzi di Savignano sul Rubicone. Si tratta dell’ottava assise dei giovani che si insedia a Savignano sul Rubicone per portare all’attenzione della Comunità i temi che stanno a cuore alle giovani generazioni. Hanno partecipato all’evento la 5A della scuola primaria Dante Alighieri e la 5A della primaria Gianni Rodari. Compongono il nuovo Consiglio Comunale Lijuan Xu, Cristina Tassinari, Ilyas Zouaqi, Ahmedrida Zair, Khadydiatou Toure, Elena Ottaviano, Alex Bissoni, Delia Licciardi. Il Consiglio Comunale del ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva delle proposte di progetti che poi saranno vagliati dell’Amministrazione Comunale. "Sono molto onorata di essere stata eletta – ha detto la neo-sindaca dei Ragazzi –. Tra i miei progetti ci sono la raccolta differenziata per ridurre gli sprechi e tutelare l’ambiente; l’utilizzo delle casine dell’acqua per ridurre i consumi di plastica; la riduzione delle energie inquinanti a favore di quelle rinnovabili. Propongo ancche una gita andata e ritorno a scuola in primavera-estate in bicicletta, per tutti ragazzi delle suole medie e superiori".

e.p.