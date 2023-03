Eletti due cesenati: Lucchi e Bussandri

Nell’assemblea nazionale dl nuovo Partito Democratico che ha preso corpo dopo la clamorosa svolta alle primarie con l’affermazione di Elly Schlein che ha prevalso su Stefano Bonaccini, troveranno posto anche due cesenati: Francesca Lucchi (nella foto), assessora alle politiche ambientali del Comune di Cesena, e Luca Bussandri, ex segretario comunale del Pd di Gambettola e attualmente presidente dell’Anpi del Rubicone. Entrambi sono stati coordinatori nel territorio cesenate dei due comitati sostenitori degli sfidanti alle primarie. La prima è stata eletta nella lista di candidati a sostegno di Stefano Bonaccini, il secondo in quella a favore di Elly Schlein che comprendevano altri cesenati i quali però non sono risultati eletti. I rappresentanti del collegio Forlì-Cesena-Rimini in Assemblea nazionale saranno nove.