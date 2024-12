Elettrauto Montalti e Delvecchio, festeggiati 50 anni di attività

Venerdì sera 14 dicembre, si sono ritrovati i soci, i dipendenti, i familiari e gli amici della ditta Elettrauto Montalti e Delvecchio snc presso il ristorante ‘Degli ulivi’ per festeggiare insieme il cinquantesimo anno dell’attività. Questa ditta artigianale si è occupata fin dall’inizio delle riparazioni elettriche di autoveicoli e di mezzi pesanti come camion e rimorchi. Gli interventi eseguiti vanno dalla semplice sostituzione di lampade dell’auto al montaggio di impianto satellitari, riscaldamenti, climatizzatori e personalizzazione anche sui mezzi pesanti. Il 50esimo anno di attività è un traguardo importante per questa azienda che si è evoluta a più riprese nel tempo partendo dal lavoro svolto dai due fondatori fino ad arrivare all’assetto attuale, diventando così uno dei punti di rifermento del Cesenate per l’attività di Elettrauto. La serata è stata ricca di aneddoti sulle attività svolte, dai soprannomi dati fra i ragazzi, agli scherzi fatti, fino alle riparazioni eseguite nelle condizioni più difficili come il lavoro svolto durante “il nevone” del 2012. La cena si è conclusa con l’auspicio che le nuove generazioni possano continuare a svolgere questa attività e nell’augurarsi altri 50 di questi anni.