"Elettrica in città, sono soddisfatta"

"In famiglia siamo tre e abbiamo due auto. In relazione alla seconda, abbiamo deciso di orientarci verso un modello elettrico, stipulando un contratto di noleggio. Ci siamo orientati su una Fiat 500, ideale per muoversi in città e devo dire che siamo entusiasti della scelta fatta. E’ ottima per gli spostamenti quotidiani in relazione a distanze non eccessive: mi metto al volante per recarmi al lavoro in centro (con le auto elettriche non si paga il pedaggio sulle strisce blu) e accompagnare mia figlia nelle sue attività quotidiane. Senza dimenticare le uscite al mare durante l’estate. Effetto non più di una ricarica alla settimana, a volte anche ogni dieci giorni, è ampiamente sufficiente".