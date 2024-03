Elettricista aspirante jihadista sotto processo: voleva combattere in Siria con l’Isis

Cesena, 10 marzo 2024 – A processo l’aspirante jahadista di Borello Khaled Ben Rhouma, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. E’ stato emesso dal giudice per le indagini preliminari il decreto di giudizio immediato per il 24enne che si trova nel carcere di massima sicurezza a Sassari. La data del processo dibattimentale è stata fissata per il 26 maggio alla corte d’assise di Forlì. Per la procura la prova era evidente, per cui è arrivata la richiesta di saltare l’udienza preliminare e andare direttamente a processo. La difesa del giovane 24enne, l’avvocato Caterina Murgo, ha chiesto il rito abbreviato.

L’imputato Khaled Ben Rhouma, nato a Cesena e con cittadinanza italiana da dieci anni (la sua famiglia è di origine tunisina), si sarebbe radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq, guardando ossessivamente video sulla rete sulla jihad per addestrarsi a combattere. E’ stato fermato a Cesena, nell’abitazione di Borello, il 20 settembre del 2023 dalla Digos di Bologna e di Forlì.

Il 24enne, che lavorava nel Cesenate come elettricista, frequentava persone appartenenti all’area del cosiddetto radicalismo islamico, solite frequentare centri di cultura islamica nel territorio di Forlì-Cesena. L’estate scorsa aveva acquistato un biglietto aereo per gli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto incontrare un complice, e da lì partire per la volta della Siria. Ma per quel viaggio non è mai partito perché aveva il passaporto scaduto.

Dalle intercettazioni telefoniche è anche emerso il contatto con una donna, residente all’estero, con cui il 24enne aveva intrecciato una relazione. In un messaggio la donna scriveva: "Se Allah trova una soluzione, dobbiamo essere pronti. Quindi questo significa prepararsi religiosamente, economicamente e mentalmente…", e il 24enne replicava "Amo quello che dici ed è quello che sto facendo".

Il giovane, rientrato in Italia il 29 luglio dopo un lungo soggiorno a Londra (il padre risiede in Gran Bretagna), ha raggiunto la sua abitazione a Borello dove vivono la madre e i fratelli. Alla polizia britannica avrebbe confermato le sue posizioni radicali, fino a far emergere la sua determinazione di raggiungere la Siria e l’Iraq per unirsi all’Islamic State, manifestando la convinzione della correttezza dell’uso della violenza per gli scopi religiosi.

A conferma della sua adesione piena all’islamismo radicale si aggiungerebbe, secondo gli inquirenti, anche il fatto che l’indagato è stato visto frequentare con cadenza pressoché quotidiana la moschea di Cesena o quella di Gatteo.

Nell’interrogatorio di garanzia il 24enne ha ammesso di condividere per motivi di natura religiosa i propositi e l’adesione all’organizzazione ‘Islamic State’ e di considerarsi effettivamente "arruolato" alla medesima, e anche di aver concretamente progettato il trasferimento in Siria.

La famiglia aveva provato a fermarlo, ma il 24enne di Borello, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, sembrava non voler sentir ragioni. Addirittura il padre lo aveva segnalato alla polizia britannica preoccupato dalla sua progressiva radicalizzazione, dovuta alla frequentazione con alcuni connazionali che esercitavano su di lui una forte attrazione ideologica. Il legale dell’indagato punta la difesa sull’incapacità di intendere e di volere dello stesso, ritenendo che l’indagato sia un soggetto facilmente suggestionabile con patologie pregresse.