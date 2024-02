‘Elettrogamma’ festeggia 40 anni di attività

Festa grande a Savignano sul Rubicone in via Torricelli 1/3, in zona Pietà, per i 40 anni del negozio di elettrodomestici e materiale elettrico ‘Elettrogamma’. Venne aperto l’11 febbraio 1984 da Antonio Sammarchi e Primo Maroni. Nel 1990 l’Elettrogramma si associa al gruppo "Nicchio" e inizia a sponsorizzare la squadra di femminile di calcio Castelvecchio. Poi esattamente 20 anni fa, l’11 febbraio 2004 il cambio di gestione per il pensionamento di Antonio Sammarchi e Primo Maroni. L’Elettrogramma viene preso in gestione dagli attuali titolari Massimo Mercuri e Roberto Gasperoni.