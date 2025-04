Elettromeccanica Angelini Cesena sconfitta da Vicenza: playoff più lontani

Brutta serata per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nello scontro diretto per l’accesso alla zona playoff del campionato di serie B1 di volley femminile, si è arresa nettamente a Vicenza con un sonoro 3-0 (25-17, 25-22, 25-23).

E dire che Cesena era entrata in campo col giusto approccio, consapevole dell’importanza della posta in palio nell’ottica del rush finale del torneo e indirizzando il primo set nella direzione giusta già dalle prime battute. Poi però è arrivato il corto circuito al quale è seguito un pesante passaggio a vuoto, con annessi un vistoso calo della qualità delle giocate e un prolungato stop nell’avanzamento del punteggio: il cambiopalla non è decollato e se anche la difesa è riuscita a reggere l’urto limitando i danni il più possibile, la fase di contrattacco si è fatta opaca.

La partita. Nel primo set Pinali guida l’allungo di Cesena con due ace consecutivi (6-12), il massimo vantaggio arriva con la fast di Guardigli (7-14); poi però arriva un lungo e clamoroso blackout (19-14) in cui Vicenza ribalta il set con un parziale di 12-0: le bianconere smettono di mordere e sbattono ripetutamente contro il muro avversario; coach Lucchi prova a scuotere le sue inserendo il doppio cambio Casali-Pasini e Oke al centro, ma le avversarie ormai hanno preso fiducia, in difesa sono inarrestabili e chiudono 25-17.

Nel parziale seguente Vicenza tenta la fuga (8-6) ma Caniato impatta (8-8), la seconda linea di Benazzi cade nell’angolone (11-13); le venete tornano sotto, si gioca punto a punto (21-21) fino allo strappo finale di Vicenza che batte bene e gioca d’astuzia (25-22).

Nell’ultimo set Cesena si trova a rincorrere (10-6), Benazzi rimonta (22-22), ma ancora una volta è Vicenza ad avere la meglio, contrattaccando con più grinta, così il match finisce 25-23.

Tra i singoli, a finire in doppia cifra sono Benazzi (13 punti di cui 1 ace e 2 muri) e Pinali (13 punti, di cui 2 ace, con il 67% di positività in ricezione).

Si complica così il cammino dell’Elettromeccanica Angelini Cesena perché i playoff sono ora lontani 3 lunghezze; il prossimo impegno vedrà Benazzi e compagne ricevere la visita di Padova, nel posticipo di mercoledì 16 aprile in programma al MiniPalazzetto alle 20.

Il tabellino: Calisesi (L1), Casali, Oke 1, Vecchi 7, Pinali 13, Pasini, Guardigli 4, Benazzi 13, Marchi (L2), Conficoni, Caniato 7, Vallicelli; ne: Molari. All. Lucchi.