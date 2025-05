Elettromeccanica Angelini Cesena: sfida decisiva a Forlì per i playoff promozione

Tutto in un pomeriggio: il destino di questa stagione, la decima in serie B1 per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, si deciderà oggi a Forlì, nella palestra Ginnasio, a partire dalle 17.30. L’ultima giornata di regular season coincide infatti con un appuntamento decisivo ad altissimo contenuto emotivo e tecnico, che potrebbe valere un biglietto per i playoff promozione in serie A2. Le ragazze di coach Lucchi con 52 punti sono appaiate alla terza della classe Vicenza, ma quarte per quoziente set. Le bianconere arrivano dalla vittoria perentoria 3-0 contro Verona, Forlì ha sconfitto Clementina e ha agganciato Verona a quota 32 punti, alimentando così la chance di agguantare la salvezza al fotofinish. Nel frattempo, a Riccione si giocherà l’altro match delicatissimo di questa giornata che vedrà lo scontro diretto tra la seconda Riccione e l’inseguitrice Vicenza.

Gli ingredienti per un sabato di fuoco, insomma, ci sono tutti. A suonare la carica è il capitano Giada Benazzi: "La partita contro Verona – commenta – era fondamentale, entrambe avevamo molto da perdere e la differenza l’ha fatta l’approccio: siamo partite aggressive, concentrate, consapevoli dei nostri mezzi e del nostro valore. Abbiamo subito preso in mano le redini dell’incontro e per loro non c’è stato scampo. In poco più di un’ora abbiamo chiuso la partita e ci siamo portate a casa la meritata vittoria davanti al nostro caloroso pubblico". L’opposto classe 1992, a Cesena per il quarto anno consecutivo e protagonista all’andata con 24 punti, guarda ora alla sfida che può decidere una stagione: "Adesso c’è Forlì, un match da dentro o fuori sia per noi che per loro. Sono una buona squadra, giocano in casa e vorranno riscattarsi dall’andata. In più c’è il fattore derby, che rende tutto ancora più imprevedibile. Noi dovremo arrivare pronte e dare il massimo per conquistare quella vittoria che potrebbe aprirci le porte dei playoff per la promozione in serie A. Il sogno è a un passo e non vogliamo fermarci".

La classifica (Le prime tre accedono ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Bologna 58; Riccione 54; Vicenza 52; Elettromeccanica Angelini Cesena 52; Ravenna 43; Padova 42; Jesi 40; San Donà di Piave, Castelfranco Veneto 38; Castel d’Azzano Verona, Forlì 32; Castelbellino 17; Mestrino 17; Teramo 10.