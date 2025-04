Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Giorgione Pallavolo per il rush finale in serie B1

Dopo la sosta per le festività pasquali, l’Elettromeccanica Angelini è pronta a tornare in campo nel campionato di serie B1 di volley femminile per il rush finale della regular season: domani, alle 17.30, Cesena sarà infatti impegnata nella delicata trasferta a Castelfranco Veneto contro Giorgione Pallavolo.

Entrambe le formazioni arrivano da un successo: le venete hanno compiuto l’impresa di battere 3-1 la capolista Bologna, che nel mentre si è aggiudicata la Coppa Italia di serie B1, mentre le romagnole hanno centrato una vittoria pesantissima contro Padova, anche loro per 3-1.

La lotta per i playoff è dunque più aperta che mai: mancano appena tre giornate alla conclusione della stagione regolare, Cesena è quarta con i suoi 47 punti, a -1 dalla terza Vicenza. Ogni match vale oro. All’andata Benazzi e compagne si imposero 3-1. L’obiettivo ora è replicare quella prestazione, consapevoli però che Giorgione, attualmente nona con 35 punti, vorrà sicuramente riscattarsi e consolidare la propria posizione in zona salvezza.

"Contro Padova, dopo una partenza contratta, – afferma Greta Pinali – siamo riuscite a ritrovare il nostro gioco, con più sicurezza e determinazione. Non era scontato soprattutto contro un’avversaria di quel calibro. Nel quarto set abbiamo compiuto un mezzo miracolo: come ci insegna coach Lucchi, abbiamo lottato palla dopo palla, senza farci condizionare dal punteggio, e simao riuscite ad acciuffare set e match al fotofinish".

Interviene anche Sofia Casali, palleggiatrice ravennate, classe 2006, arrivata a Cesena quest’anno e di nuovo in campo dopo un lungo infortunio: "È stata una grande prova di carattere: quella vittoria era fondamentale per rimanere in scia ai playoff. Ora però dobbiamo concentrarci su Castelfranco: loro vorranno riscattarsi dalla gara d’andata e garantirsi la salvezza aritmetica. Sarà una partita intensa".

Pinali, la schiacciatrice bolognese, classe 1997, che veste la maglia bianconera da tre stagioni, conclude: "Ci aspetta un’altra partita complicata, Giorgione è una squadra tosta, soprattutto tra le mura amiche. Dovremo entrare in campo con la giusta mentalità fin dal primo scambio, consapevoli della posta in palio".

La classifica: Bologna 52; Riccione 51; Vicenza 48; Elettromeccanica Angelini Cesena 47; Ravenna 40; Jesi 37; San Donà di Piave, Padova 36; Castelfranco Veneto 35; Castel d’Azzano Verona 32; Forlì 28; Castelbellino 17; Mestrino 16; Teramo 8.