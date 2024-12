Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Padova in un cruciale scontro di serie B1

Domani, alle 18, l’Elettromeccanica Angelini Cesena scenderà in campo contro il Padova per la decima giornata di andata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Sarà uno scontro cruciale per le ragazze di coach Lucchi che si presentano all’appuntamento con l’ennesimo tiebreak sfavorevole sulle spalle, rimediato per mano di Vicenza tra le mura amiche del MiniPalazzetto.

Le venete avversarie di turno stanno, all’opposto, attraversando un periodo di forma: arrivano da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro Jesi. In palio ci sono punti pesanti: Cesena, sesta in classifica a quota 16, insegue Padova, quarta con 17 punti. Il prossimo futuro sarà in effetti decisivo per stabilire il reale potenziale della squadra, che ha talento e ha dimostrato di saper reggere il confronto a testa alta contro qualunque avversario.

Lo scorso campionato il Volley Club si è preso con pienissimo merito i playoff e quest’anno era partito col turbo. Gli incidenti di percorso sono normali, oltre che più che legittimi. Tutto sta nel vedere come se ne esce. L’incognita principale è la giovanissima età del gruppo, che non ha ancora avuto occasioni di cementificare la sua corazza mentale. Il banco di prova è ora, col motore ingolfato. Le competenze per farlo tornare a pieni giri ci sono tutte, serve ripartire da lì.

"La partita contro Vicenza – commenta la centrale Lucia Guardigli – si è rilevata intensa e difficile, contro una squadra più lucida e concreta specialmente nei momenti decisivi. Noi abbiamo alternato ondate positive a fasi più passive, non riuscendo a prendere continuità". Classe 1997 e 193 cm di altezza, Guardigli veste la maglia bianconera da tre stagioni. "Questa ulteriore sconfitta – conclude – non ci deve abbattere, stiamo vivendo un periodo difficile è vero, ma tutto deve fungere da stimolo per affrontare con determinazione e compattezza il prossimo scontro diretto con Padova. Anche loro sono una formazione costruita per lottare per un posto nelle zone alte della classifica e quindi quella che ci aspetta sarà un’altra gara complessa. Noi dobbiamo pensare solo a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare, senza condizionamenti esterni".