Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Vicenza per un posto nei playoff di volley B1

Sfida ad alta tensione e probabilmente decisiva nell’ottica della corsa ai playoff per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi, alle 18, sarà impegnata in trasferta a Vicenza nel campionato di volley di serie B1 femminile: le squadre sono infatti appaiate a quota 44 punti in classifica, ma le venete grazie a un maggior numero di vittorie occupano la terza piazza e precedono Cesena che, di conseguenza, è ancora fuori dai playoff, dal momento che alla post season accedono soltanto le prime tre. Vicenza arriva dalla sconfitta contro Bologna, mentre le bianconere hanno battuto Clementina 3-1; all’andata le venete si imposero al tiebreak in una partita che per bianconera fu caratterizzata da una serie di alti e bassi.

"Sapevamo che la gara contro Clementina sarebbe stata difficile – commenta il capitano Giada Benazzi –, soprattutto dal punto di vista mentale: loro stavano cercando punti salvezza mentre noi avevamo molto da perdere. Siamo state brave a portare a casa l’intera posta in palio, con una prestazione quasi perfetta, fatta eccezione per il terzo set". L’opposta bianconera, protagonista di prestazioni superlative, l’ultima delle quali proprio contro Clementina (28 punti, di cui 7 muri) carica le sue compagne in vista del big match: "Ora ci aspetta un altro scontro diretto, l’ennesima ‘finale’ di questo girone. Sia noi che Vicenza ci stiamo giocando un posto nei playoff e sarà una gara in cui faranno la differenza i dettagli e soprattutto il coraggio di giocare i palloni che scottano. Loro avranno il fattore campo dalla loro parte, ma noi stiamo crescendo e saremo pronte a lottare su ogni pallone".

La classifica del girone C dopo il ventunesimo turno (le prime tre accedono ai playoff ; le ultime 4 retrocedono in B2): Bologna 50; Riccione 45; Vicenza, Elettromeccanica Angelini Cesena 44; Padova 36; Ravenna 34; San Donà di Piave 33; Castelfranco Veneto 32; Castel d’Azzano Verona, Jesi 31; Forlì 25; Mestrino 16; Castelbellino 14; Teramo 6.