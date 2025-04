Elettromeccanica Angelini Cesena vince contro Padova: playoff più vicini

Importante vittoria per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel posticipo casalingo del campionato di pallavolo di serie B1 femminile contro Padova, è riuscita ad agguantare tre punti fondamentali per riaprire la corsa playoff: ora il biglietto che vale l’accesso alla post season è tornato infatti ad appena una lunghezza di distanza.

Le cesenati hanno vinto 3-1 (17-25, 25-14, 25-16, 28-26) un match dalle mille emozioni nel quale le venete hanno messo paura nel primo parziale, per poi lasciare strada alle bianconere che hanno messo a fuoco la fase muro-difesa e nell’ultimo parziale hanno annullato tre set point, prima di chiudere i conti con un guizzo decisivo.

La partita. L’avvio del match è equilibrato, poi Padova trova un allungo pericoloso (13-16): coach Lucchi si gioca la carta del doppio cambio Casali-Pasini, ma le avversarie battono bene e infieriscono in attacco (15-23), così finisce 17-25.

Tutt’altra storia nel secondo set in cui Vecchi guida l’assalto (11-3), Guardigli colpisce in fast (17-11) e si rivede finalmente il muro bianconero grazie a Caniato che ne stampa tre consecutivi fino al 25-14 finale.

Stesso copione nel terzo set, con Cesena che prende il largo con la pipe di Benazzi (9-5), ancora Guardigli in fast (13-6) e con Benazzi decisiva anche da posto quattro (19-8).

Padova tenta di ricucire, ma il divario è troppo ampio. Giro sulle montagne russe nel quarto set nel quale le venete tornano alla carica grazie al servizio velenoso (3-10): Vecchi sale in cattedra coadiuvata da Benazzi e Caniato impatta (11-11).

Padova trova un nuovo allungo (12-16), ma Benazzi non ci sta e si riporta sotto (17-18 poi 22-23). L’ace di Vecchi vale la parità (23-23), che però ancora non basta: Cesena resiste annullando tre set point e Vecchi trova finalmente la palla piazzata in parallela che vale l’inversione dell’inerzia (27-26).

Benazzi a quel punto mette il sigillo finale dalla seconda linea 28-26.

A livello individuale, un set se lo porta a casa Benazzi da sola firmando 25 punti (di cui 2 muri, 42% in attacco); Vecchi chiude con 15 punti (2 ace, 2 muri e 73% in ricezione) e Caniato si distingue con 11 punti (4 muri e un impressionante 88% in attacco).

Ora dunque l’Elettromeccanica Angelini Cesena si trova a quota 47 punti, ad una sola lunghezza dalla terza che è Vicenza.

Mancano soltanto tre giornate al termine delle regular season e la squadra di coach Lucchi riprenderà la marcia dopo la sosta pasquale, con la trasferta a Castelfranco Veneto, in programma domenica 27 aprile, dove le attenderà Giorgione (nona in classifica con 35 punti).

Ecco il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Marchi 1, Casali, Vecchi 15, Pinali 7, Pasini 2, Guardigli 6, Benazzi 25, Caniato 11, Vallicelli 1; ne: Casalini (L2), Molari, Oke, Guardigli T. All. Lucchi.