Elettromeccanica Angelini sfida Aduna Volley Padova per i playoff di serie B1

E’ tutto pronto per il posticipo infrasettimanale di oggi che, alle 20, vedrà l’Elettromeccanica Angelini ospitare, al MiniPalazzetto, l’Aduna Volley Padova. Ancora una volta. Si tratta di una sfida che si preannuncia carica di tensione ed emozioni, decisiva per tenere vivo il sogno playoff delle bianconere impegnate nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile: il ko con Vicenza, terza forza del girone, rimediato il turno scorso, ha certamente complicato la corsa di Cesena ma proprio la sconfitta delle vicentine di sabato al tiebreak con Clementina le colloca ora solamente a +4: per accorciare le distanze e continuare a lottare per un posto nei playoff, serve affrontare Padova, 36 punti, senza paura; all’andata furono Benazzi e compagne a spuntarla al termine di una clamorosa rimonta sotto 2-0. Una vittoria a punteggio pieno riporterebbe infatti le romagnole soltanto a una lunghezza di distacco. "Abbiamo archiviato la delusione per la sconfitta con Vicenza – commenta Kiera Molari – non siamo riuscite ad entrare in partita e loro, che vantano esperienza e qualità, hanno saputo approfittarne. Parlando di regular season, quello che ci aspetta sarà il nostro penultimo appuntamento al MiniPalazzetto: siamo sicure che i nostri fedelissimi tifosi non mancheranno all’appello". La schiacciatrice classe 2005, cresciuta nel vivaio bianconero e al suo secondo anno consecutivo in prima squadra, passa poi il testimone a un’altra giovanissima, Monica Oke, centrale classe 2006: "Ci siamo subito concentrate su Padova: sappiamo quanto conta questa partita, dovremo dare il massimo, rimboccandoci le maniche pallone dopo pallone. La vittoria con la capolista Bologna deve essere il nostro punto di riferimento per ricordarci che quando giochiamo come sappiamo, possiamo mettere in difficoltà chiunque". La classifica del girone C (le prime tre accedono ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Bologna 52; Riccione 51; Vicenza 48; Elettromeccanica Angelini Cesena 44; Ravenna 40; Jesi 37; San Donà di Piave, Padova 36; Castelfranco Veneto 35; Castel d’Azzano Verona 32; Forlì 28; Castelbellino 17; Mestrino 16; Teramo 8.