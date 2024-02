Elezioni, Anelli cambia: "Appoggerò Sarti"

A pochi mesi dalla fine dal secondo mandato della giunta Giovannini, il consigliere comunale di minoranza Romano Anelli ha annunciato che, a fine incarico, concluderà il suo percorso con la sua attuale lista civica ‘Savignano Oltre’ e non supporterà la nuova lista ‘Coraggio Savignano Cambia’, ove confluirà il capogruppo Marco Foschi. "Sono stati cinque anni intensi, appassionanti e assolutamente formativi – dice Anelli –. Insieme alla lista Oltre e al suo capogruppo Foschi abbiamo combattuto numerose battaglie per la città e continueremo a farlo ancora, anche se in due schieramenti diversi. La verità è che, da almeno un anno, non condivido la direzione che ha intrapreso la lista civica e mi sento del tutto estraneo alle nuove politiche che il direttivo di Oltre sta portando avanti con il nuovo progetto ‘Coraggio Savignano Cambia’".

"C’è bisogno di cambiare veramente – prosegue – e l’unico progetto che mi sembra davvero in grado di farlo è quello rappresentato dalla lista ‘Savignano Futura’ di Lorenzo Sarti. Ho la fortuna di conoscere Lorenzo da tutta la vita, in quanto fa parte della mia famiglia, e proprio per questo posso affermare senza alcuna esitazione che Savignano non poteva sperare in un candidato sindaco migliore. È un giovane professionista, preparato ed equilibrato, che ha passione e idee per ribaltare la nostra città, e soprattutto ha già al suo fianco una squadra di persone competenti che vogliono spendersi al 110% per il paese. È una ventata d’aria fresca".

Anelli lancia anche una stoccata alla coalizione di centrosinistra, che ancora non ha ufficializzato un candidato sindaco: "Come sempre succede ormai, l’attuale amministrazione manda in prima linea delle liste civiche ’civetta’, composte da ragazzi estranei alla politica savignanese, nella speranza di poter ottenere nuovamente i voti necessari per governare altri cinque anni. Ne è un esempio lampante la lista ‘Savignano Insieme’ che si ripresenta, con lo stesso logo e proposte molto simili a quelle di cinque anni fa, a sostegno della medesima giunta capitanata dall’attuale vicesindaco Della Pasqua, proponendosi come una novità come se coloro che supportano non avessero governato negli scorsi 10 anni. Lo stato in cui versa Savignano è sotto gli occhi di tutti e il malcontento dei cittadini è palpabile. Per questo ho fiducia che si vada oltre gli escamotage da campagna elettorale per votare un vero cambiamento".

Ermanno Pasolini