Elezioni, ’Cambiamo’ si spacca : "Casali candidato? A me va bene"

"Parlo a nome personale, di consigliere comunale di Cambiamo, con l’esigenza di precisare la mia posizione sulla questione al centro dell’attenzione mediatica dell’individuazione del candidato per la coalizione di centrodestra,se un politico o un civico, come è stato scritto sul vostro giornale. Per quello che mi riguarda la condizione prioritaria del mio impegno è che avvenga nel perimetro interno al centrodestra, come è stato finora e come deve continuare ad essere. Quanto al citato Marco Casali il profilo è sicuramente competente e già con una esperienza consiliare maturata. Se lasua è una disponibilità reale ben venga: chi si impegna per l’alternanza politica a Cesena merita sostegno".

La dichiarazione è di Enrico Castagnoli, 34 anni, consigliere comunale di Cambiamo. Alle comunali del 2019 ottenne 926 preferenze, il candidato più votato. "Sto intervenendo a nome mio come consigliere comunale – aggiunge Enrico Castagnoli – ma anche a nome del gruppo dei cattolici di centrodestra che da anni, pur non presentatisi con una lista propria, elaborano proposte per il miglioramento della città facendo perno sul’associazione culturale ’Il Crocevia’, presieduta da Tommaso Marcatelli. È il centrodestra il terreno naturale in cui vogliamo giocare il nostro impegno culturale e politico".

La presa di posizione di Castagnoli rompono il fronte di Cambiamo che non ha abbracciato di buon grado la probabile individuazione di un candidato espressione di un partito, a capo della coalizione di centrodestra, che risponderebbe al nome di Marco Casali, dirigente di Confagricoltura ed ex consigliere comunale e capogruppo dell’opposizione nella legislatura 2014-2019.

La rottura del fronte dipende dal fatto che il capogruppo di Cambiamo Andrea Rossi, intervenendo sulle comunali del 9 giugno 2024, aveva lanciato la proposta di candidare una donna protagonista del mondo economico locale non proveniente dal mondo della politica, ma l’orientamento prevalente emerso nelle ultime settimane da parte dei partiti di centrodestra (FdI, che tiene il pallino e anche Lega e Forza Italia) sarebbe di optare per un candidato espressione dei partiti, e ciò non è stato accolto di buon grado da Cambiamo. Resta tuttavia ancora in piedi una pista civica, siapure meno percorribile. L’uscita allo scoperto di Castagnoli e dei cattolici di centrodestra fa emergere dunque un non allineamento all’interno di Cambiamo in cui il giovane consigliere entrò quando per l’appunto i cattolici nel centrodestra, in cui tra gli esponenti cittadini più impegnati figurano Tommaso Marcatelli, Arturo Alberti e Stefano Spinelli, decisero di non presentare una lista propria alle comunali del 2019 ma di irradiarsi in liste di centrodestra, come Cambiamo e Lega.

La spaccatura interna può riflettersi sul futuro di Cambiamo, compagine politica con tre consiglieri comunali che non hanno un profilo omogeneo, anche se hanno operato sinora in piena unitarietà, dal laico Luigi Di Placido al cattolico Castagnoli e al capogruppo Andrea Rossi, candidato nel 2019 e sino ad allora lontano dalla politica attiva. Ma se Cambiamo decidesse di non allearsi col centrodestra, dove si giocherà il futuro politico di Enrico Castgnoli?

"Cambiamo è una lista civica nata per operare entro il perimetro del centrodestra e a questo progetto io ho aderito impegnandomi a realizzarlo dal 2019 ad oggi", si limita a rispondere l’interessato, glissando sul futuro.