Elezioni, Farneti scende in campo:: "Occasione d’oro"

Ieri a Mercato Saraceno presso la Tenuta Santa Lucia, con la presentazione ufficiale di candidato sindaco Ombretta Farneti, attuale capo dell’opposizione di centrodestra in consiglio, si è avviata la campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Presenti, oltre a molti rappresentanti politici locali, i parlamentari Alice Buonguerrieri, Rosaria Tassinari e Jacopo Morrone, in rappresentanza delle tre compagini politiche di centro-destra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che saranno al suo fianco con convinzione e determinazione nella prossima sfida elettorale.

La Lista Civica di Ombretta Farneti è in via di composizione, "conto di mettere almeno un candidato per ogni frazione – ha affermato – per coprire tutto il territorio". Molti i punti del suo programma: "Far diventare il Cappelli un ospedale con adeguati servizi medico-ospedalieri, e non una Casa della salute – ha esordito Farneti –. Far ritornare autonoma la polizia locale; riportare alla normalità il territorio mercatese (per il quale sono già stati stanziati 500mila euro) e valligiano, martoriato dall’alluvione e a cui il governo ha destinato milioni di euro per interventi di somma urgenza, viabilità, sicurezza idraulica".

La neo-candidata sindaco ha inteso sintetizzare il suo impegno di amministratore attraverso sei aggettivi: Mercato protagonista, sicura, dinamica, delle eccellenze, solidale e concreta. "Per noi è un’occasione storica – ha concluso – è ora di cambiare il monocolore che ha governato Mercato per tanti decenni, l’alternanza è il sale della democrazia". Sulla candidata sindaco unanimi i giudizi espressi dai suoi sostenitori.

Per Rosaria Tassinari (Forza Italia) "Ombretta è il candidato giusto per interpretare perfettamente le necessità e i desideri dei cittadini, a partire dalla sanità, dalla sicurezza, le scuole e servizi, onde evitare lo spopolamento di questo territorio". Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) ha elogiato la candidata e i suoi consiglieri di minoranza per l’impegno profuso in questi anni: "Con Farneti – ha sottolineato – anche a Mercato Saraceno ci sarà un rinnovamento che porterà la vallata verso una direzione uniforme di centro-destra facilitando la soluzione dei problemi che, peraltro, non hanno colore politico".

Infine Jacopo Morrone (Lega) ha confermato come Ombretta Farneti in quei momenti fosse sempre presente e attiva nella sua vallata: "C’era sempre e c’è sempre da una quindicina d’anni – ha detto –. Questa è la volta buona per vincere uniti, e con tanta gente come c’è qui oggi". Edoardo Turci