Elezioni: il centrodestra è compatto. Ma sulle candidature bocche cucite

In molti dei Comuni che l’8 e il 9 giugno sono chiamati al voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale gli schieramenti sono già usciti allo scoperto e di ciascuna lista si conosce già il nome del candidato sindaco. A Gambettola invece di nomi certi per la carica di sindaco ancora non ne sono stati fatti, né per lo schieramento del centrosinistra e neppure in quello di centrodestra.

Per ora l’unica certezza annunciata e quella del centrodestra che si presenterà unito sotto lo stesso segno, mentre alle precedenti elezioni comunali del 2019 si presentò con due liste distinte: La Gambettola che vorrei e Sicuramente Gambettola; a vincere fu il centrosinistra che elesse a sindaco Letizia Bisacchi. Questa volta gli esponenti locali delle due liste, Denis Togni e Emiliano Paesani, hanno già fatto sapere che insieme formeranno una lista civica, ma su chi dei due sarà il candidato sindaco ancora bocche cucite. In paese le voci che circolano danno per certo che sarà Denis Togni a guidare la lista.

Nello schieramento del centrosinistra l’unica cosa certa è quella annunciata dalla sindaca Pd in carica Letizia Bisacchi (foto) che non si ricandiderà. Sul candidato successore era circolato il nome di Eugenio Battistini, funzionario della Confartigianato, ma lo stesso anche dopo le insistenze della segreteria Pd ha definitivamente detto no. A questo punto il Pd deve fare una nuova riunione della segreteria e scegliere fra i nomi che erano già circolati come papabili, e potrebbe essere quello di Marcello Pirini, attuale vicesindaco della giunta Bisacchi.

Vincenzo D’Altri