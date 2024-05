Elezioni in Confartigianato. Fagioli nuovo presidente: "La sostenibilità conviene"

Il nuovo presidente del comitato di zona di Confartigianato Cesena è Alessandro Fagioli, 51 anni, contitolare di Alexide, impresa artigiana cesenate che opera nel settore informatico. Eredita il testimone da Stefano Soldati, titolare dell’impresa di metalmeccanica Mpc, eletto nel Gruppo di Presidenza di Confartigianato cesenate insieme a Daniela Pedduzza e Fulvia Fabbri.

Fagioli era stato eletto delegato al rinnovo delle cariche di Confartigianato Federimpresa Cesena per il quale sono andati alle urne 1076 imprenditori, ed è stato poi il comitato di zona di Cesena a sceglierlo presidente.

Lo affiancano nel consiglio direttivo Rita Cicognani, Alessandro Molari, Cristiano Gardini, Vasilev Veselin Naydenov, Marco Giangrandi, Domenico Dario Colucci, Marco Di Manno, Matteo Papi e Domenico Mantani.

Sicurezza, ripopolamento del centro storico con la valorizzazione anche delle botteghe dell’artigianato di servizio, semplificazione amministrativa, welfare di comunità, transizione dei giovani dalla scuola all’impresa, politiche che incentivino la transizione ecologica e digitale sono i punti salienti su cui il Comitato di Zona di Confartigianato Cesena intende offrire il suo contributo per realizzare un ambiente favorevole allo sviluppo e l’auspicio è che la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno favorisca un confronto serrato tra i candidati per poter valutare quali sono le proposte più efficaci per la crescita e lo sviluppo del territorio, che vengano tradotte in atto da chi verrà chiamato ad amministrare la città. All’ente comunale il comitato comunale di Confartiginaato di Cesena chiede non di produrre sviluppo, che non è il suo compito, ma di fungere da regia per creare un contesto favorevole a chi fa impresa.

"Il comitato comunale di Cesena di Confartigianato – mette in luce il neopresidente Fagioli – è un ambito collegiale che accompagnare le imprese nelle sfide dello sviluppo, dell’innovazione e della sostenibilità, per affrontare le quali Confartigianato si pone come luogo di incontro e networking in cui trovare strumenti e percorsi".

"L’anno scorso – conclude Fagioli – abbiamo reso operativi la Comunità digitale, il Campus d’impresa, lo Sportello sostenibilità che aiuta a produrre valorizzando ambiente ed economia circolare per affrontare il mercato con più fondate prospettive di crescita. Da mesi stiamo lavorando con la comunità digitale il nostro Digital Innovation Hub, per comprendere come utilizzare l’intelligenza artificiale per le imprese".

re.ce.