Elezioni, Italia Viva sostiene Dellapasqua

Italia Viva scende in campo, in vista delle prossime elezioni amministrative a Savignano sul Rubicone, e sceglie di sostenere il candidato sindaco per il centrosinistra Nicola Dellapasqua, e presenta in lista il nome di Andrea Guiduzzi. "Oggi è una giornata importante – dice quest’ultimo –. Italia Viva si dimostra, ancora una volta, partito pragmatico e del buon governo. Consideriamo positiva l’esperienza dell’ammministrazione uscente e per questo noi sosterremo Nicola Dellapasqua. Dalla sua visione di una città sempre più protagonista del territorio, all’attenzione per il ceto medio e per i più fragili, vediamo in lui la persona giusta".

"Penso sia importante lottare per ciò in cui si crede – aggiunge infine – e per questo mi candiderò in prima persona nella lista civica Savignano Insieme". "Sono onorato della fiducia che Italia Viva mi sta accordando – ha ribattuto Dellapasqua – e che si tradurrà nella candidatura di una persona di cui ho grande stima come Andrea Guiduzzi, all’interno della lista civica Savignano Insieme. Il dialogo con Italia Viva e con Andrea, in questi mesi, è stato serrato e ha toccato l’idea della Savignano che dovrà essere da qui ai prossimi anni, dalla valorizzazione del Rubicone a una forte rete di servizi pubblici a protezione delle classi medie, alla sanità pubblica, e al ruolo che Savignano deve avere all’interno del territorio del Rubicone e alla propositività rispetto alla costruzione di soggetti istituzionali romagnoli. Ringrazio Italia Viva e Andrea per questa che, a mio avviso, è una scelta di concretezza per fare, davvero, Savignano insieme".

Ermanno Pasolini