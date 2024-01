Elezioni: "La mobilità deve essere al centro"

Barbara Neri, mamma di tre figli, si distingue per il suo coinvolgimento nella comunità attraverso il volontariato e la partecipazione alla vita parrocchiale. Tra le altre cose, fa parte della lista civica Savignano Insieme che appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Dellapasqua, attuale vicesindaco. "La nostra lista – spiega – promuove un approccio razionale rispetto alla mobilità sostenibile, alla sicurezza e alla qualità della vita. La sfida è grande, ma con il coinvolgimento attivo dei cittadini e con un impegno concreto da parte dell’amministrazione, possiamo trasformare la nostra città in un modello di eccellenza di mobilità sostenibile".

Il problema più grave?

"Muoversi sta diventando sempre più un lusso con il carburante che incide, e non poco, nella spesa mensile di ogni cittadino. È essenziale non smettere di parlare di trasporto pubblico e mobilità sostenibile, perché avere meno auto significa avere più salute, meno costi, meno inquinamento acustico e meno polveri nocive. Pensiamo che la promozione di un sistema di trasporto pubblico efficiente accessibile sia fondamentale per garantire a tutti i cittadini la possibilità di godere delle nostre spiagge senza vincolarci all’uso dell’auto privata".

Cosa proponete?

"Più corse verso il mare, per famiglie, giovani, anziani, con anche un potenziamento del trasporto da e verso il mare in inverno. Tutti hanno il diritto di poter vivere il mare, sia dentro che fuori stagione".

La richiesta che farete a chi amministrerà Savignano?

"La creazione di percorsi casa-scuola e lavoro sicuri ed ecologici sarà uno dei punti cardine del nostro programma, poiché l’implementazione di piste ciclabili ben progettate e marciapiedi ampi può contribuire significativamente a ridurre l’uso delle auto e promuovere uno stile di vita attivo e salutare, a iniziare già dai più piccoli nel loro percorso casa-scuola".

Il progetto?

"Il Bike to work, già realizzato a Cesena e che ha prodotto ben 380.000 km percorsi nel tragitto casa-lavoro. Questo è stato possibile grazie agli incentivi finanziari per chi sceglie di utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, come le biciclette. Riteniamo questo un progetto fondamentale da rifinanziare su tutto il territorio regionale: sarà una battaglia di cui ci faremo portavoce".

Ermanno Pasolini