Elezioni, la rivoluzione dei mandati. Rossi e Molari tornano in lizza

Terzo mandato possibile nei comuni sotto i 15mila abitanti e mandati senza vincoli sotto i 5mila abitanti. Li introdurrà il decreto sull’election day, atteso ieri sul tavolo del Consiglio dei ministri e che è stato rinviato alla settimana prossima. Contiene le disposizioni per la tornata elettorale di giugno. Saranno aperte sabato 8 e domenica 9 giugno le urne per le elezioni europee, insieme a quelle regionali (non interessa l’Emilia Romagna) e le amministrative (al voto nel Cesenate in nove comuni: Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Borghi, Roncofreddo, Sogliano, Gambettola, Savignano e San Mauro Pascoli.

Si voterà dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno, e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Se a Cesena dovesse scattare il ballottaggio fra i due candidati sindaco con maggiori preferenze al primo turno, come nel 2019, si andrebbe alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno, festa del patrono, nel cuore della festa cittadina. Le operazioni di spoglio nei seggi dei comuni cesenati partiranno dalle schede per il rinnovo del Parlamento europeo, per proseguire poi alle 14 di lunedì 10 giugno con quelle per le comunali.

Il decreto introduce anche la possibilità del terzo mandato sotto i 15 mila abitanti. Nei comuni del Cesenate in cui si andrà al voto i sindaci in scadenza di secondo mandato sono Marco Baccini di Bagno di Romagna (non si ricandiderà: già ufficializzata la candidatura di Enrico Spighi nella lista civica ’Visione Comune’); Luciana Garbuglia (Pd) a San Mauro Pascoli (lascerà il Comune) e Monica Rossi (Pd) a Mercato Saraceno dove il centrosinistra non ha ancora individuato il candidato e sono in ballottaggio i due assessori Ignazio Palazzi e Raffaele Giovannini. Monica Rossi, 67 anni, torna in lizza. Savignano ha più di 15mila abitanti, ma era già stabilito che Nicola Dellapasqua, segretario di federazione del Pd e vicesindaco, candidato in pectore del centrosinistra prossimo ad essere ufficializzato, corresse per ricevere il testimone da Filippo Giovannini, in scadenza dopo due mandati.

Sotto i cinquemila abitanti scatta la libertà dei mandati e potrebbe giovarsene a Montiano il sindaco uscente Fabio Molari, che ne ha già fatti tre. Gli altri comuni sotto la soglia sono Borghi e Roncofreddo (al voto a giugno), Sogliano (2026), Verghereto (2025) e Sarsina (2028).