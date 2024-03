Elezioni, la sfida della coesione

di Emanuele Chesi

Due mesi e mezzo alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. In attesa di leggere e discutere i programmi elettorali, a Cesena campeggiano le disquisizioni sugli assetti politici delle coalizioni. Lo scenario è quello di un bipolarismo imperfetto con due alleanze di partiti (centrosinistra per Enzo Lattuca e centrodestra per Marco Casali) e un terzo polo civico corsaro (Marco Giangrandi candidato sindaco). La parola d’ordine per tutti è massima coesione. Ma sottotraccia emergono linea di faglia che potrebbero evidenziarsi sin dai programmi (se non saranno solo scontati libri dei sogni).