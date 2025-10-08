Elezioni nei quartieri. Regolamento al voto in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi domani alle 13.30, con la presentazione di due interpellanze. La prima dei consiglieri Marco Giangrandi e Denis Parise di Cesena Siamo Noi relativa all’utilizzo e alla gestione dello strumento ‘scout speed’ da parte del Comando della Polizia locale di Cesena. I due consiglieri di Cesena Siamo Noi presenteranno un’altra interpellanza sul parco a servizio del nuovo polo ospedaliero.

La seconda sessione dei lavori sarà invece interessata da quattro delibere, fra cui l’approvazione del regolamento dei consigli di quartiere, che prelude alle elezioni di metà dicembre, per la prima volta anche online. Probabile l’approvazione con il solo sostegno della maggioranza.Le altre delibere riguardano il sostegno e valorizzazione del sistema sportivo cittadino con riferimento al mobility management sportivo, alla ottimizzazione dei servizi e delle attività, formazione e ricerca finanziamenti; il nuovo polo sportivo di Atletica di proprietà comunale.

Tre le mozioni. La prima, presentata da Cesena 2024, sulla realizzazione di rotonde stradali, la seconda del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia relativa all’aumento delle tariffe scolastiche per il servizio pasto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Infine il gruppo consiliare Csn presenterà la mozione sull’accessibilità alla Rocca Malatestiana. I lavori verranno trasmessi in diretta sul portale cesena.consiglicloud.it.