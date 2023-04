Elezioni, Rossi non si sbilancia "Noi col centrodestra? Vedremo"

di Andrea Alessandrini

Frizioni nel centrodestra a Cesena. Gravi a tal punto da pregiudicare l’alleanza tra civici e partiti? Il dubbio sorge. La Lega ha bacchettato Andrea Rossi, capogruppo di Cambiamo e candidato del centrodestra alle amministrative del 2019, perché in un post ha scritto che "sarebbe bello se in consiglio comunale maggioranza e opposizione remassero in un’unica direzione" e alla Lega sembra che Cambiamo, ciò asserendo, voglia prendere una direzione che non sia quella del centrodestra.

Andrea Rossi, il suo messaggio dopo la partita della squadra del consiglio comunale contro i dipendenti in cui lei e il sindaco Lattuca avete guidato la difesa uno accanto all’altro, vuole sottendere che vi siete avvicinati anche politicamente?

"Cambiamo è e resterà alternativo alle forze di centro-sinistra, per sgomberare il campo dalla logica del “volemose bene” che qualcuno insinua scambiando il dialogo per inciucio. Alternativi, però, non significa appiattiti su posizioni ideologiche prestabilite".

Che cosa significa, allora, alternativi?

"La nostra naturale area di riferimento è il centrodestra, ma rivendichiamo il diritto di esercitare il giudizio critico. Capisco che i commenti degli amici della Lega e di Fratelli d’Italia devono evidenziare differenze per generare identità e difendere i tratti caratterizzanti, ma se una partita di calcetto deve diventare il pretesto per attaccarci significa che dall’altra parte si è a corto di argomenti".

La consigliera della Lega Antonella Celletti ha criticato anche il vostro modo di partecipare.

"Siamo presenti nei consigli comunali, nei consigli di quartiere e nell’ente provinciale. Abbiamo votato tutte le mozioni e le delibere di questi quattro anni, con 245 comunicati prodotti. Sul fare non prendiamo lezioni da nessuno. In più circostanze ci siamo lamentati per la scarsa considerazione con cui la giunta ha spesso accolto i nostri interventi. Un’indifferenza pregiudizievole. Ma le stesse logiche le abbiamo colte anche dai banchi dei partiti di opposizione, sempre col pollice verso di fronte alle proposte della maggioranza. Questo modo di fare politica non ci appartiene. Noi preferiamo ragionare sulle cose, con una opposizione più ‘gentile’, non prevenuta, perché non dobbiamo rendere conto ad alcun partito".

Dove voleva andare a parare il suo post?

"Immaginavo forse in modo visionario una un’ipotetica collaborazione fra maggioranza ed opposizione attraverso un dialogo rispettoso dei ruoli ma accomunato da una finalità politica condivisa, il bene di Cesena Sui fondi del Pnrr, solo per fare un esempio, abbiamo indicato la necessità di un tavolo comune, richiesta disattesa. E allora, utilizzando la metafora del calcio, per quale ragione non è possibile immaginare uno schema di gioco comune?".

Rossi, Cambiamo si presenterà alle amministrative alleato con il centrodestra come nel 2019 o ha altri progetti?

“Ribadito che noi siamo una lista civica lontana da un modo di fare politica troppo ideologico e non a caso ci chiamiamo Cambiamo, non è ancora il giorno delle scelte se allearci con il centrodestra o in un grande polo civico: ci sono tanti fattori da valutare, ma noi abbiamo il nostro percorso definito e inclusivo".