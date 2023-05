Elicotteri in azione Evacuazione nel Savio

Un’imponente operazione di evacuazione per le persone residenti in zone a rischio del Cesenate e della vallata del Savio è stata portata a termine nella giornata di ieri. Dopo l’ordine di servizio per lo sgombero di oltre un centinaio di persone firmato dai sindaci di Cesena, Sarsina, Mercato Saraceno e Roncofreddo, i nuclei familiari sono stati trasferiti in elicottero al campo sportivo del Fiorenzuola, in piazzale delle Regioni in via Piemonte. Si è trattata di "un’operazione molto delicata e importante che necessita del contributo di ciascuno di noi", ha commentato sindaco Enzo Lattuca. Nel corso della serata di ieri questa zona della città e l’area dell’ospedale Bufalini ha visto il passaggio delle ambulanze, delle Forze dell’Ordine e della Croce rossa. Da qui la richiesta di "non intralciare il percorso e di non raccogliersi in queste vie per semplice curiosità". Le operazioni sono effettuate da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Aeronautica, Croce Rossa Italiana, Ausl della Romagna, Polizia locale e dal Gruppo comunale della Protezione civile, volontari compresi. Una volta arrivati al campo sportivo le persone salvate sono state trasferite da Auser e a bordo dei mezzi del trasporto scolastico al centro di prima accoglienza alla scuola Salvo D’Acquisto dove sono state collocate alcune brande per le persone più in difficoltà. Per tutti la destinazione alle 14 strutture messe a disposizione, con anche 50 soluzioni proposte da privati.

Nell’ambito delle operazioni di salvataggio di persone isolate da evacuare, i carabinieri sono intervenuti con l’elicottero nella zona di San Carlo. Qui sono state tratte in salvo due persone, issate a bordo del mezzo dell’Arma con l’utilizzo del verricello.

Circa 3.000 sono stati gli interventi eseguiti dai Carabinieri in Emilia-Romagna per assicurare il soccorso alle popolazioni colpite dal maltempo degli ultimi giorni: 1.200 nella provincia di Bologna, oltre 500 nella provincia di Forlì- Cesena, 1.400 nella provincia di Ravenna, un migliaio in quella di Rimini. Alle centrali operative (al 112 e alle utenze dirette dei comandi) sono state oltre 7.000 le richieste arrivate.

Nelle operazioni di salvataggio degli alluvionati intenso è stato anche l’apporto degli elicotteri del 15° Stormo dell’Aviazione di Cervia. Sono stati utilizzati tre mezzi anche in orario notturno e poste in salvo duecento persone.

re.ce.