Eliminato un altro semaforo. Nuova rotonda sperimentale tra via Machiavelli e ponte

Dei pochi semafori rimasti in città, una buona parte è concentrata nella zona del quartiere Zuccherificio o nelle strade limitrofe a esso. Con conseguenti ripercussioni sul traffico, in particolare durante le ore di punta. In quest’ottica l’amministrazione comunale ha autorizzato l’avvio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria sperimentale con barriere di plastica tipo ‘new jersey’ in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Machiavelli e Calvino e il ponte Europa Unita. Per garantire la sicurezza durante la permanenza del cantiere, da ieri in zona è stato istituito un temporaneo restringimento della carreggiata. L’intervento, eseguito dalla ditta Sear di Cesena, consiste nell’arretramento dei marciapiedi e nell’ampliamento dell’area dove sarà collocata la rotatoria sperimentale, che sostituirà per il momento l’attuale impianto semaforico, spesso fonte di rallentamenti dovuti alla considerevole mole di veicoli in transito in quel tratto e alle svariate direttrici nelle quali devono essere regolamentati i sensi di marcia.