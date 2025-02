Elio, il musicista che ride: "L’avanguardia?. C’era già 50 anni fa"

Sul palco porta quell’immenso repertorio "seriamente comico" che tra canto e disincanto ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano, da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da I Gufi a Felice Andreasi e tantissimi altri. Lo esplora e lo reinventa, come solo lui sa fare, con i suoi spunti geniali e la sua sottile ironia, caratteristiche che ha ereditato proprio da quella scuola milanese degli anni Sessanta con cui, racconta, si è formato culturalmente. Elio giovedì sera alle 21 al Teatro Bonci è in scena con ‘Quando un musicista ride’, uno spettacolo che lo vede nuovamente al fianco del regista Giorgio Gallione, che lo aveva diretto anche nel precedente, fortunato show ‘Ci vuole orecchio’. Sul palco è accompagnato dallo storico collaboratore Alberto Tafuri al piano e da una band di giovani e talentuosi musicisti di impronta jazz.

Come nasce questo spettacolo?

"Nasce sull’onda del successo di ‘Ci vuole orecchio’, con cui avevo reso omaggio a un artista che amo particolarmente e che è Enzo Jannacci. Essendo lo spettacolo andato molto bene - aggiungo imprevedibilmente - ho deciso di allargare il cerchio, aggiungendo al repertorio altri artisti della scena milanese. È un mondo in cui io sono cresciuto ma che ha segnato anche intere generazioni di artisti, con le sue caratteristiche uniche di originalità e di follia. Riproporlo oggi sul palco è una sorta di esperimento antropologico, molto interessante".

Quasi sorprendente, visto che pare che abbiamo scoperto solo oggi di avere dei cantautori, in Italia…

"Esatto, Sanremo ci ha sbloccato un ricordo. Nell’ultima settimana abbiamo sentito parlare di canzoni ‘di avanguardia’, ‘sperimentali’, mentre c’erano già 50 anni fa. Forse conviene fermarsi un attimo e ripensare a quello che siamo stati, per ripartire da lì. Perché siamo messi piuttosto male oggi, musicalmente parlando".

Fo, Gaber, Jannacci: parliamo di una generazione di artisti che ha usato l’ironia e il nonsense come strumento dello spirito di negazione, del pensiero divergente. Oggi esiste ancora questa attitudine?

"Onestamente, a parte qualche luminosa eccezione, credo che questo modo più articolato e complesso di fare comicità non esista più. Anche di giovani emergenti un po’ ‘kamikaze’, come eravamo - e siamo tuttora - noi, ne vedo pochi. Oggi c’è un generale adeguamento a degli schemi, invece a me piace l’invenzione, libera e folle".

Regista e musicisti sono gli stessi del precedente show: squadra che vince non si cambia?

"Direi piuttosto ‘squadra con cui mi piace suonare’ non si cambia. Con Gallione collaboro da tanto tempo e sono stato molto soddisfatto dell’esito dell’ultimo spettacolo teatrale. Ad Alberto Tafuri mi lega un’amicizia trentennale: era con me anche a X Factor, come vocal coach. E poi con me c’è una band di giovani e solidi musicisti che sono entusiasti di affrontare dei compositori che, hanno ammesso, prima non conoscevano. Sono contento di portarli con me in tour: perché, paradossalmente, per chi suona bene oggi non è così scontato avere l’opportunità di lavorare".

Il teatro è una dimensione che le è congeniale?

"Il teatro è il luogo migliore in cui stare, sotto ogni aspetto. È bello, ha l’acustica migliore e soprattutto è il luogo dove sono in connessione stretta con il pubblico. Quando suoni nei grandi spazi percepisci il pubblico come entità unica, ma non vedi i volti delle persone: invece a teatro succede questo piccolo miracolo".

E Cesena?

"Anche Cesena mi è congeniale! Chi non andrebbe a nozze con la Romagna? La vostra forza è il carattere delle persone. Poi si percepisce una passione per il teatro che viene da molto lontano, è un’abitudine che non esiste in altre parti d’Italia, quindi è un doppio piacere esibirsi qua".