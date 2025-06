Elisabetta Valdifiori: trionfo europeo nella ginnastica ritmica juniores

Una quindicenne cesenate sul tetto d’Europa della ginnastica ritmica. Elisabetta Valdifiori, atleta della ‘Cervia Ginnastica e Sport’, vestendo i colori della nazionale italiana juniores nei giorni scorsi ha scritto una pagina di storia della sua disciplina, centrando un’accoppiata di risultati senza precedenti.

"Elisabetta si è avvicinata a questo mondo quando era piccolissima – a raccontare la storia è Simona Ravaioli, direttrice tecnica della Cervia Ginnastica e Sport -: parliamo del 2015, quando aveva appena 5 anni. Ha iniziato il suo percorso a Cesena, mostrando fin da subito grande attitudine. Il talento è innato, certo, ma a quello Elisabetta ha aggiunto tantissimo altro, a partire dalla determinazione nel portare avanti la sua passione, con carattere, carisma ed entusiasmo, sempre col sorriso sulle labbra. Un mix che ne caratterizza anche ora la personalità travolgente. In pochi anni si è appassionata enormemente alla ginnastica ritmica e così, visti i suoi miglioramenti, la abbiamo invitata a proseguire il percorso a Cervia, dove abbiamo il nostro centro tecnico al quale è legata anche la squadra di serie A1".

Col passare del tempo scandito dalla costante crescita agonista, il club ha inviato Valdifiori in prestito per una stagione in una squadra veneta impegnata in serie B, con l’intento di farle maturare quanta più esperienza possibile anche in contesti per lei inediti. Dopo di che è arrivato l’ulteriore salto in avanti.

"Ha partecipato a una serie di selezioni con la nazionale nelle quali ha mostrato appieno le sue potenzialità, conquistando lo staff tecnico che ha così deciso di seguirne da vicino il percorso di crescita inserendola nella squadra azzurra che si allena nel centro tecnico di Settimo Torinese. E’ lì che ha trascorso la stagione appena conclusa ed è lì che si è guadagnata la convocazione ai campionati europei di Tallinn, in Estonia".

E’ stato un successo, sotto tutti i punti di vista, dal momento che Valdifiori ha contributo in maniera importante a centrare un risultato storico: "Per la prima volta una formazione juniores italiana è riuscita a mettersi al collo due medaglie nella stessa edizione, una delle quali è un oro. La squadra è infatti salita sul gradino più alto del podio nella specialità dei cinque cerchi, classificandosi anche terza nella classifica all around.

"E’ un risultato incredibile – riprende Ravaioli – che ora legittima a sognare in grande in vista dei mondiali in programma dal 20 giugno a Sofia, in Bulgaria. Terminata anche questa competizione, arriverà il momento di tornare a casa in Romagna. A luglio infatti contiamo di rivederla in palestra con noi a Cervia, ad allenarsi in vista dei campionati italiani individuali, che si svolgeranno in autunno. Dopo di che, a inizio 2026 ripartirà il torneo a squadre. L’idea è ovviamente quella di schierare Valdifori nel nostro tema di A1, che a sua volta è reduce da un’ottima stagione, chiusa col settimo posto italiano".