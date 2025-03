Eliseo, film e collegamento con Craig

Oggi alle 21 la multisala Eliseo di Cesena ospiterà l’anteprima italiana del film Queer di Luca Guadagnino. A rendere la serata speciale il collegamento in diretta da Milano con il regista e l’attore protagonista Daniel Craig (nella foto), l’attore britannico divenuto famoso per l’interpretazione di James Bond, intervistati dal giornalista Mattia Carzaniga.

Presentato in concorso ufficiale alla Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, in “Queer” Daniel Craig e Drew Starkey sono protagonisti di due interpretazioni straordinarie portando in scena una storia d’amore universale. Le ossessioni, le dipendenze, le paure, lo svelarsi dei sentimenti, le solitudini, le seduzioni, gli attimi di gioia si susseguono nel racconto intimo e profondo del film, basato sull’omonimo romanzo di William S. Burroughs. Il film sarà in lingua originale sottototitolata.Per info, biglietti e prenotazioni: tel 054721520 - www.cinemaeliseo.it