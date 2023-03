Elly e Giorgia, le donne al potere Ma in Romagna sono ancora rare

di Elide Giordani

Qualche spiraglio nella politica, presenza montante nel sindacato, buona attestazione nella scuola (tradizionalmente prateria femminile), meno che scarsa la penetrazione nei vertici aziendali (a meno che non siano imprese di famiglia). Se la novità del giorno - ossia una donna a capo del maggiore partito di opposizione, quando già c’è una donna alla guida del governo - sia solo un incrocio singolare o un riflesso della società che cambia è presto dirlo. Nella nostra realtà, tuttavia, pare più rispondente la prima ipotesi.

La marea rosa non sale vorticosamente, ma non si può negare che si muova.

Guardando alla politica di casa nostra e partendo dai 17 uomini e dalle 7 donne che siedono in consiglio comunale non si può certo parlare di parità. E’ pur vero che c’è una presidente del consiglio donna (Nicoletta Dall’Ara) e tre assessore (Lucchi, Mazzoni, Labruzzo) e che è donna (Lia Montalti) la consigliera regionale che rappresenta Cesena. Tutto cambia se si parla di capigruppo in consiglio comunale: solo la grinta navigata di Antonella Celletti della Lega ha voce in capitolo. Tra i segretari di partito, archiviata la quasi toccata e fuga di Maria Laura Moretti al vertice del Pd comunale, c’è solo Maria Elena Baredi che con felpata passione per due anni ha tenuto le fila della Sinistra regionale. Il resto è terra bruciata. Scesa dal ruolo Mara Valdinosi (Pd), in parlamento c’è oggi la giovane avvocata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri.

Nella pattuglia dei 15 sindaci del cesenate la presenza femminile è dir poco sparuta: solo quattro sindache (a Mercato Saraceno, San Mauro, Gambettola, Roncofreddo) tengono il testimone. Nel sindacato, attento per sua natura all’equilibrio di genere, le donne crescono in presenza (ma non nei ruoli apicali) ed è nella Cgil con la segretaria Silla Bucci, recentemente riconfermata, che brilla il cambiamento. E’ donna la coordinatrice della Cisl pensionati, Maria Antonietta Aloisi. La scuola è, all’opposto, saldamente in mano alle donne: Simonetta Bini al Liceo Classico, Lorenza Prati al Liceo Scientifico, Sabrina Rossi all’Istituto Comprensivo di Longiano, Luciano Cino al Tecnico Garibaldi-Da Vinci, Ombetta Sternini al complesso Sacro Cuore, Laura Luprino alla media Anna Frank ed altre in un ambiente, giova dirlo, ad alta concentrazione femminile.

Si scende in una voragine, invece, se l’ambito è quello economico. Donne non vi conosco. A meno che non siano segretarie, revisore dei conti, responsabili delle risorse umane. C’è una direttrice di associazione (Maddalena Forlivesi di Rete Pmi Romagna), non ci sono manager ma, eventualmente - pur validissime – amministratrici di aziende di famiglia come Barbara Battistini (Officine F.lli Battistini), Francesca Piraccini (Società cinema Eliseo), Barbara Burioli (Legale rappresentante della Siropak). Caso a sé quello di Francesca Amadori, a suo dire discriminata dalla sua stessa famiglia contro cui aveva avviato una causa che, secondo un dossier di Sonia Alvisi, consigliere regionale di parità, ai vertici dell’Amadori, sesta azienda agroalimentare italiana, la presenza femminile è quasi inesistente (poi le parti hanno raggiunto un accordo che ha chiuso la vicenda con un consistente indennizzo). Per fortuna che c’è l’ambito della giustizia: in tribunale, tra sostituti procuratori, giudici e responsabili di sezioni la maggioranza è donna.