"Elly ha la carica vincente Sono rientrato per lei"

Stefano Soldati (nella foto), 50 anni, non ha mai ricoperto cariche di partito, né ambito a salire di grado.

Un militante semplice.

"Semplicissimo. Sono stato presidente di quartiere, ma non è un incarico di partito. Piuttosto sono figliol prodigo".

Ci può spiegare?

"Quando si è imposto Renzi, non mi sono riconosciuto nella sua linea e sono uscito".

Quando è rientrato?

"Da poco, mi sono tesserato quando Elly Schlein si è candidata alla segreteria. Abbiamo percorsi similari, lei ed io".

Nel senso che anche lei era uscita ed è rientrata?

"Esattamente. La sento moto vicina".

Che cosa le piace ancora di Elly Schlein?

"La carica riformista su lavoro, ambiente e giovani. Quando l’ho ascoltata a Cesena le settimane scorse, ho avuto ancora più chiara la sensazione che ci serve una come lei per rendere il Pd più inclusivo. È evidente che Elly è più nuova di Bonaccini, anche se lui è un buon amministratore: ma non basta per fare il segretario".

Schlein nuova, eppure sostenuta dall’apparato. Come mai?

"Non si può scegliere i propri sostenitori".

Ce la può fare a battere Bonaccini?

"Spero di sì. Dipenderà anche da quanti andranno a votare. Io incontro molti giovani, nella mia attività di allenatore, che sono interessati e hanno desiderio di avere punti di riferimento in politica: Schlein è perfetta nel rispondere appieno alle loro aspettative".

a.a.