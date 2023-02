"Elly parte dal basso e può ridarci identità"

Serena Zavalloni (nella foto), assessore del comune di Gambettola, coordinatrice del comitato pro Elly Schlein: perché votare per l’ex vicepresidente della Regione come segretario nazionale del Pd?

"Bisogna votare Elly Schein perché ha le idee chiare su come rilanciare il Pd e su quale deve essere la sua identità. Inoltre l’idea di partito di Elly non è quella leaderistica dell’uomo solo al comando, ma si fonda su un coinvolgimento che include tutti, anche quelli che si sono allontanati dal partito".

Votare Schlein perché è più di sinistra di Bonaccini?

"Votarla perché propone una identità del partito chiara, netta e senza compromessi, in cui anche la salvaguardia dei diritti sociali e civili procede di pari passo".

Su quali pilastri deve poggiare l’identità del partito democratico?

"Elly Schlein li ha messi bene in chiaro: lotta al lavoro precario attraverso il salario minimo, lotta alla diseguaglianze e conversione ecologica. Su questi tre percorsi possiamo intercettare le esigenze e i bisogni veri delle persone".

Se non a Cesena e in Emilia Romagna dove per Schlein il destino pare segnato, ma dove conta, cioé a livello nazionale, credete di potere ancora farcela a ribaltare i risultati delle votazione sulle mozioni il pronostico che accredita Bonaccini vincitore?

"L’esito delle primarie è aperto e siamo fiduciosi. Vedremo anche come si orienterà a votare chi ha sostenuto Cuperlo e la De Micheli".

a.a.