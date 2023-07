Elly Schlein in Romagna, "Vigileremo" sui ristori per le alluvioni

Frane, alluvione, critiche al Governo, strette di mano ai sindaci e abbracci ai militanti. La giornata forlivese della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein è iniziata ieri mattina a Modigliana, nel paese in cui sono state mappate 330 frane: incontro con il sindaco Jader Dardi (centrosinistra) e poi una visita al campo sportivo, ripulito ma tuttora inagibile perché travolto da una massa di terra e detriti durante l’ondata di maltempo a maggio.

Elly si è presentata in Romagna con tutta la squadra della sua segreteria. Nel pomeriggio, a Forlì, si è tenuto un vero e proprio vertice, convocato – anziché al Nazareno – al circolo del quartiere Bussecchio. Vestita con abbigliamento giovane e comodo – jeans, scarpe da ginnastica, occhiali da sole in caso di necessità –, la Schlein ha insistito sul tema delle risorse: "Vigileremo", il primo concetto espresso al mattino. "Il governo deve accelerare sui ristori a famiglie e imprese", ha scandito all’arrivo a Forlì. Quando ha dimostrato di aver fatto propri i concetti espressi poche ore prima dal sindaco di Modigliana: "I comuni alluvionati rischiano di andare in default. E i sindaci non possono fare da parafulmine se le risorse non arrivano". Per poi ribadire "vicinanza" e "impegno" del partito.

Il dibattito monotematico della segreteria (si è parlato solo di allivione) era allargata a vari esponenti anche locali: ha visto oltre cento persone presenti, con gli interventi di alcuni sindaci, segretari e parlamentari, ed è durato tre ore. Il governatore Stefano Bonaccini è arrivato quando si era già iniziato. La Schlein ha sorriso quando ha visto, sulla parete alle proprie spalle, il tabellone con i numeri della tombola che normalmente si gioca in quella stessa sala.

Il circolo è uno dei luoghi sibolo della sinistra forlivese, che però ha perso il governo della città e ha dovuto rinviare il congresso causa alluvione. Tra i militanti e i semplici avventori qualcuno è rimasto sorpreso di vederla. Qualcuno non l’ha riconosciuta e ha continuato a giocare a carte. Altri hanno voluto scambiare con lei baci e abbracci.

Marco Bilancioni