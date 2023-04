Elogio del sindaco di tutti, mite e non divisivo

"Intendo un lato del carattere mite, ma senza per questo essere insulso - prosegue la lettera – e privo di acredine e di astio, o comunque capace di controllare questi sentimenti negativi, e in grado ancora prima di essere eletto di far comprendere che comunque una volta sindaco terrà bene a bada la parte di cui è, e proverà veramente a essere sindaco di tutti. Una bonomia, insomma, che lo faccia sentire vicino a tutti i cittadini, anche a chi ha votato il candidato della lista contendente. Non conosco la realtà di Sarsina, ma ho letto che in quel comune si avvertirebbe un effetto Cangini, cioé il sindaco è riuscito a farsi voler bene da tutti, come avvenne nei decenni precedenti con il uso predecessore Lorenzo Cappelli. Mi pare, nei mei ricordi, che caratterialmente un sindaco di Cesena con queste caratteristiche sia stato Giordano Conti, sempre gentile, quasi mai polemico e vendicativo". Il carattere di un uomo è il suo destino, già. O parte del destino. Sull’understatement di Giordano Conti, sindaco dal 2004 al 2014, oggi 73enne, non si discute. Ma è sufficiente l’indole mite per non essere divisivi? Chi è a capo di un Comune è pur sempre politico di un partito, o comunque di una parte, ed è stato nell’agone. Dolce o aspro che sia, può al massimo contenersi, non annullarsi, quando diventa sindaco di tutti.