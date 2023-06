Elsinore, il teatro nel castello Debutto con il Pojana di Pennacchi

A partire dal prossmo giovedì ritorna ’Elsinore - teatro al Castello’, la rassegna teatrale estiva che si svolge tra le mura della Rocca Malatestiana di Gatteo. Sette appuntamenti di spettacoli dal vivo che si svolgeranno tutti i giovedì fino al 3 agosto. Il titolo Elsinore richiama il castello in cui si svolge l’Amleto di Shakespeare e nel quale alcuni attori girovaghi vengono ospitati perché allestiscano uno spettacolo. La caratteristica della rassegna estiva, giunta alla VI edizione e curata da Sillaba in accordo con l’assessorato alla cultura, è quella di avere come filo conduttore il teatro di parola, esplorato in tutte le sue forme.

Il primo attore in scena, il prossimo giovedì, sarà Andrea Pennacchi, con lo spettacolo ’Pojana e i suoi fratelli’. Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di ’Propaganda Live’, è nato dalla necessità dell’attore di raccontare le storie del nordest che fuori dai confini locali nessuno conosceva. Uno spettacolo ironico, implacabile e graffiante che porta in scena una schiera di personaggi creati dall’immaginazione di Pennacchi che, assieme al musicista Giorgio Gobbo, racconta le surreali storie della sua terra. Il secondo appuntamento, il 29 giugno, sarà con Stivalaccio Teatro, in Romeo e Giulietta. Stivalaccio Teatro si confronta con la celebre tragedia shakespeariana attraverso i costumi della commedia dell’arte: il repertorio del poeta inglese diventa quindi materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il Teatro Popolare, le grandi passioni dell’uomo.

Il terzo appuntamento, giovedì 6 luglio, omaggia la storia locale con Nicoletta Fabbri con lo spettacolo ’Cosa dire di me, modestissima attrice. Cronache, confessioni e memorie di e su Teresa Franchini’. La quarta serata ospiterà una lettura che tratta gli stereotipi di genere. Le tre attrici Antonella ǪQuesta, Valentina Melis e Teresa Cinque presentano, giovedì 13 luglio, ’Stai Zitta’, tratto dal libro di Michela Murgia. Nella quinta serata, giovedì 20 luglio, si darà spazio alla divulgazione scientifica con Adrian Fartade in ’Cartoline dallo spazio’. Salirà sul palco Roberto Mercadini, giovedì 27 luglio con lo spettacolo ’La Bellezza delle Parole. A chiudere il programma sarà Denis Campitelli, giovedì 3 agosto, con ’Pugni pensati. Leve contro la guerra’. Uno spettacolo tratto da una storia vera, quella di Anselmo Mambelli, un giovane contadino romagnolo che nel 1940 viene spedito a combattere in Nord Africa e a colpi di pugni di guantone riesce a raggiungere la libertà.

Annamaria Senni