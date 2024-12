Emanuele Adamo prolunga il contratto con il Cesena fino al 2027

Dopo Cristian Shpendi, il Cavalluccio blinda un altro dei suoi gioielli. Ieri è arrivata la firma sul prolungamento del contratto che lega Emanuele Adamo al Cesena, con la scadenza che è stata portata quindi da giugno 2025 a giugno 2027.

L’accordo a parole con l’esterno bianconero era già stato trovato da alcune settimane, ieri in mattinata l’incontro in sede per mettere tutto nero su bianco prima di dare l’annuncio ufficiale attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina della società.

Un’avventura in Romagna destinata quindi a continuare quella del classe 1998, originario di Napoli, e prelevato nell’estate del 2022 dal Monterosi (serie C girone C) dove aveva collezionato 31 presenze e 4 reti.

Cresciuto nelle giovanili dell’Hercolaneum e poi in quelle del Foggia, proprio con i satanelli Adamo ha esordito tra i professionisti nella stagione 2015 -2016 prima dell’esperienza all’Audace Cerignola in serie D. Tappa successiva alla Fidelis Andria nella stagione 2018-2019 sempre in serie D (29 presenze e 3 reti), quindi una stagione alla Casertana, una all’Avellino (2020-2021) ed infine al Cellarosi sempre in C.

Ingresso in punta di piedi, il suo, nella famiglia bianconera, un colpo di mercato a sorpresa dell’estate 2022 che sulla carta doveva costituire una valida alternativa agli esterni titolari, Zecca e Calderoni, tanto che nella prima parte della stagione 2022-2023 Domenico Toscano lo ha schierato solo nove volte dal primo minuto riservandogli per lo più scampoli di gara.

Cambio di scenario dalla quarta di ritorno in casa contro la Fermana, Emanuele ’Manolo’ Adamo si è preso la maglia da titolare e non l’ha mollata nemmeno una volta, sia in campionato, che nei quattro match playoff contro Vicenza e Lecco.

Stessa musica la scorsa stagione: trentasette presenze di cui trentatré nell’undici iniziale, una sola gara saltata per squalifica, quella contro la Torres in casa, ma soprattutto 5 reti tra cui quella fondamentale all’andata a Gubbio che valse il pareggio nonostante l’inferiorità numerica dal terzo minuto per l’espulsione di Corazza.

Quella fu definita da mister Toscano la partita della svolta, infatti da lì in poi iniziò la cavalcata inarrestabile terminata con la promozione diretta in serie B. In bianconero Adamo ha collezionato 81 presenze e 8 reti in serie C, poi con la Carrarese quest’anno è arrivato anche l’esordio in cadetteria e si sono aggiunti altri 15 gettoni e due reti.

Dopo Adamo e Shpendi, ora il ds Fabio Artico può concentrarsi sugli altri rinnovi in agenda, in particolare quelli di Andrea Ciofi in scadenza a giugno 2025, dei giovani Simone Pieraccini e Matteo Francesconi (entrambi in scadenza a giugno 2026) e quello di Daniele Donnarumma, anche lui in scadenza a giugno 2025.

Andrea Baraghini