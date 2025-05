Emergenza abitativa. Case del popolo rigenerate

Nuovo capitolo per le Case del Popolo cesenati. Novacoop Società Cooperativa, Legacoop Romagna e l’Amministrazione comunale di Cesena hanno infatti dato il via ad una collaborazione che prevede la realizzazione di un percorso innovativo che porterà a rendere questi edifici, già considerati luoghi di incontro e comunità, dei veri e propri spazi abitativi emergenziali. Alcuni rappresentanti dei tre enti coinvolti, incluso il sindaco Enzo Lattuca, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa attraverso il quale si impegnano a garantire interventi di valorizzazione degli immobili in questione, che verranno quindi destinati a un utilizzo prettamente abitativo.

Già nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione comunale aveva avviato svariati progetti inerenti allo sviluppo delle politiche abitative, con l’obbiettivo di proporre sempre più alloggi sul territorio da acquistare o affittare a prezzi minori rispetto alla media di mercato. E’ il caso, ad esempio, dei 40 appartamenti divisi tra le zone di Martorano, Case Finali, Ponte Pietra, San Vittore, Calisese e via Parini.

L’amministrazione si impegnerà ad effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare inutilizzato di proprietà di Novacoop, per rilevarne così una possibile utilità a fini sociali, a verificare la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, a identificare possibili incentivi e agevolazioni per la buona riuscita di essa e garantirne l’attuazione e la trasparenza. Il compito di Novacoop è invece quello di mettere a disposizione gli immobili non utilizzati per progetti di rigenerazione degli stessi, mentre tocca a Legacoop Romagna provare a coinvolgere le cooperative del sistema che agiscono nei diversi ambiti di progettazione, costruzione, servizi e tutto ciò che è necessario per la buona riuscita del progetto.

"Questa iniziativa sinergica - dichiara il sindaco - si inserisce a pieno titolo all’interno del piano organico di interventi per contrastare l’emergenza abitativa avviato nel 2023, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del mandato. L’emergenza casa impone l’adozione di politiche concrete ed efficaci in grado di assicurare effetti reali sul territorio, a beneficio di tutti i nuclei familiari che sono in costante ricerca di una soluzione abitativa".