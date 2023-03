Emergenza abitativa e caro affitti "Il Comune investa e ristrutturi"

di Elide Giordani "L’emergenza abitativa a Cesena è un problema. Uno dei pochi nella nostra città, ma sicuramente il più urgente. Una priorità verso la quale il Comune devo porsi da protagonista, sennò diventa una scommessa più che la ricerca di una soluzione". Pensiero chiaro e ben sostenuto da una profonda conoscenza del problema quello di Edoardo Preger, architetto, urbanista, già sindaco di Cesena dal 1992 al ’99. A che punto siamo architetto Preger sulla via, non certo facile, della soluzione? "Ben venga l’intenzione del Comune di elaborare un piano casa in risposta allo squilibrio tra offerta e domanda di immobili a locazione abitativa. Partiamo finalmente con la definizione di una strategia generale". Come si è arrivati alla situazione attuale in cui la ricerca di una casa da affittare ha rivelato un profondo disagio? "Sono 40 anni che i governi del nostro Paese hanno rinunciato all’edilizia pubblica, puntando tutto sulla proprietà. Inevitabile restare appesi alle disponibilità all’affitto da parte dei proprietari, benché, in caso di bisogno, chi cerca casa venga aiutato. Nel frattempo il patrimonio pubblico si è andato impoverendo. A Cesena questo problema è stato aggravato dalla presenza degli studenti universitari fuori sede, dall’attrattività di alcune aziende e da...