Emergenza abitativa, proposta di SoloAffitti

SoloAffitti parteciperà il 17 ottobre, nella Sala Capitolare del Senato, all’incontro per la presentazione di una legge sull’emergenza abitativa alla quale ha collaborato. Spiega Silvia Spronelli Ceo di SoloAffitti: "Abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza. Sappiamo bene che in Italia, troppi immobili rimangono sfitti mentre molte famiglie cercano un luogo in cui costruire la propria vita".