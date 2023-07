Emergenza caldo torrido Un piano per i clochard

In vista dell’arrivo dei picchi di caldo, i servizi sociali del Comune e l’Asp Cesena-Valle Savio hanno avviato una campagna di assistenza e informazione per clochard: 131 persone senza dimora censite sul territorio comunale dal 1° gennaio al 30 giugno. Dai servizi essenziali all’assistenza sociale, ai dormitori fino alle mense: tutte le informazioni sono state fornite su strada ai diretti interessati per consentire loro di affrontare un periodo difficile.

"Ad oggi sono 131 i senza dimora presi in carico dal Settore, di cui 20 donne – informa l’assessora comunale ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – Ben 61 delle 131 censite sono persone approdate in città dall’inizio dell’anno. Si tratta di uomini e donne italiani e arrivati da fuori Italia che vivono in condizioni di marginalità e fragilità e che per questa ragione necessitano di un aiuto quotidiano. Le istanze presentate sono svariate: tra loro c’è chi chiede di poter ritornare nel paese d’origine, chi ha bisogno di un supporto psicologico oppure di un affiancamento nella ricerca di un lavoro, un riparo per la notte, di biancheria pulita, di visite mediche. Prevedendo un’impennata delle calde temperature implementiamo dunque i nostri servizi di assistenza e accoglienza dando loro la possibilità di trascorrere la giornata al riparo al Centro diurno ‘RoveRstella’, aperto tutti i giorni, consegnando vestiti puliti e acqua e monitorando i più fragili. A questo proposito, già da qualche mese il presidio degli operatori dell’Unità di Strada avviene nel corso di 5 giorni e non di 3".

Gli accessi annuali al centro diurno di via Dandini sono 739 fino ad oggi con una media giornaliera di 25 presenze. Sono invece 5 le uscite settimanali degli operatori dell’Unità di strada e 35 i casi di emergenza individuati su strada, anche grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine e dell’Ausl, dal mese di febbraio. In relazione all’accoglienza notturna: 25 posti letto nel dormitorio di via Strinati, gestito da Asp Cesena-Valle Savio per conto del Comune; i 16 posti letto allestiti nelle struttura di Oriola invece in seguito al maltempo e alla frana che ha colpito questa porzione di territorio sono stati trasferiti nella struttura di via Macrelli gestita da Arci Ragazzi. Alle strutture comunali si somma il dormitorio allestito presso il Vescovado, gestito dalla Caritas diocesana.