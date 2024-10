"Emergenza casa, Comune immobile"

Affrontare con serietà l’emergenza casa, basta con mega progetti che poi nei fatti si dimostrano insufficienti e non adeguati alla realtà. Serve un cambio di approccio al tema della sicurezza. Lo afferma Stefano Spinelli, candidato per FdI alla Regione Emilia Romagna.

"In città - dichiara – c’è il problema della casa. Il Comune, infatti, aveva presentato un mega progetto, il cosiddetto quartiere Novello, da impiegare a questo scopo con alloggi a prezzo di mercato o poco meno, in parte in vendita e in parte in affitto. Ma, ovviamente, è naufragato e ne è rimasta una piccola parte. La recente iniziativa del sindaco di creare una società che garantisca ai locatori una piccola parte del canone impagato è insufficiente.Tra l’altro ripercorre le orme di un’altra iniziativa, ovvero Cesena per l’affitto, di cui si sono perse le tracce. Quanto alla sicurezza occorre dare forza e corpo ai vigili, anche di quartiere".