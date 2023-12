"Emergenza clima, problema da risolvere"

Incontro con i cittadini di Savignano del candidato sindaco Luca Pirini alla guida della lista civica ’Coraggio Savignano Cambia’ che nella sala Allende ha trattato il tema ’Comunita energetica rinnovabile’, incentrato sulle modalità possibili per avvicinare la Comunità al processo di transizione ecologica e ambientale, con diversi spunti su come si possa ottenere un risparmio sulle bollette elettriche, per le abitazioni civili, per le imprese, per le parrocchie e tutti coloro che hanno un contatore intestato. Sono intervenuti Antonio Lazzari, dottore in Scienze Ambientali che nel ravennate ha contribuito attivamente alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile che interessa circa 400 famiglie; il dottor Andrea Pazzi direttore di Confcooperative Romagna, molto attivo con le cooperative sull’argomento; Leonardo Setti professore dell’Università di Bologna fondatore delle Comunità Solari; il direttore di mercato di RomagnaBanca Andrea Gozi, il professor Matteo Gasperoni diacono permanente nella diocesi di Rimini e il parroco don Alessandro Zavattini.

Ha detto il diacono: "Già da diversi anni opera sul nostro territorio la Caritas. Sono un centinaio le famiglie di Savignano che ogni anno si avvicinano alla Caritas per avere un aiuto come cibo, vestiti, pagamento delle bollette. Poi c’è una mensa per veri e propri poveri che quattro giorni alla settimana possono usufruire di un pasto caldo in compagnia, gente che non ha una casa, dorme all’aperto. Sono una cinquantina i volontari della Caritas che aiutano questa gente che ha bisogno di tutto".

Hanno detto i vari relatori; "Accelerare la transizione energetica verso città solari: città tecnologicamente avanzate. Non stiamo vivendo un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca. Stiamo andando su un treno ad alta velocità, cantando e ballando, che viaggia su un binario morto. L’emergenza climatica è un problema. Dobbiamo reimparare cosa vuole dire che le comunità devono riappropriarsi dei loro territori. Principalmente nelle comunità energetiche abbiamo impianti fotovoltaici, ma prima di tutto bisogna ragionare come comunità".

e.p.