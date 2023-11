Emergenza frane. Strade: fondi per Linaro,. Sogliano e Carnaio

La fase di ricostruzione delle infrastrrutture stradali danneggiate dall’alluvione entra in una fase cruciale con l’ordinanza n.13 del commissario straordinario Francesco Figliuolo che assegna quasi 700mila euro all’Emilia-Romagna e di questi 11.350.000 euro alla provincia di Forlì-Cesena. Gli interventi che saranno realizzati con questa tranche di finanziamento sono complessivamente sette: quattro nel territorio forlivese e tre nel territorio cesenate.

L’amministrazione provinciale informa che nel territorio cesenate sono previsti interventi su tre strade strategiche e ad alta percorribilità. Sulla SP11, nel Comune di Sogliano al Rubicone, dal Km 20+100 al Km20+300 si realizzerà un intervento per 1.500.000 euro su due frane contigue (circa 50 metri) che hanno causato il crollo parziale della strada con restringimento della carreggiata per circa 200 metri. I lavori prevedono un’opera di sostegno del corpo stradale interessato dal movimento franoso, con micropali e tiranti. Sulla SP26 al passo del Carnaio per 2.000.000 di euro verrà realizzato un intervento dal Km 9+500 al Km 9+700 sulla frana della scarpata di valle che ha portato al crollo totale della carreggiata per una lunghezza di circa 70 m. Il primo intervento di messa in sicurezza e pulizia della vegetazione è già stato realizzato in somma urgenza, e contestualmente in via provvisoria è stato realizzato un by-pass temporaneo che consente di oltrepassare il dissesto in variante al tracciato stradale. Con questi lavori ulteriori verrà eseguita la profilatura e contenimento della scarpata di monte e verrà ricostruita la scarpata di valle e della sede stradale con un’opera di sostegno in pali, barriere d sicurezza e regimentazione delle acque. Sulla SP53 località Linaro – Ciola, nel Comune di Mercato Saraceno, tra il Km 14+500 e il Km 8+100 verranno realizzati lavori per 1.500.000 euro su tre dissesti diversi di sostegno strutturale all’asse stradale collassato e ripristino delle scarpate.

"Con l’ordinanza n. 13 entriamo nella ‘fase due’ di messa in sicurezza del territorio - commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia – e andremo a realizzare su strade strategiche opere di messa in sicurezza di tipo strutturale propedeutiche alla vera e propria fase della ricostruzione. Per questo i nostri uffici stanno realizzando i rilievi topografici, le indagini geologiche e le prove sui terreni. Contestualmente sono stati affidati gli incarichi di progettazione e stiamo predisponendo le procedure di gara per individuare le ditte che effettueranno i lavori. Sono interventi ben più complessi del semplice movimento terra eseguito con le somme urgenze, che necessitano di un tempo congruo di progettazione e realizzazione, ma assolutamente necessari".