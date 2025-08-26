"Emergenza furti, servono più telecamere"

Giuseppe Lucio, il consigliere comunale di Longiano passato dalla maggioranza alla minoranza del gruppo "Siamo Longiano" ha denunciato l’ennesima ondata di tentati furti con scasso a Longiano. Dice Giuseppe Lucia: "Sono stati presi di mira alcuni cittadini di Budrio che, nei giorni scorsi, si sono visti scassinare le proprie auto, in particolare le Fiat 500, con l’intento di portarle via. Per fortuna non ci sono riusciti perché, data l’ora, l’una di notte di mercoledì 19 agosto, e l’estate, con i cittadini ancora svegli fino a tardi, è stato impedito il compiersi del reato. La mattina seguente mi è stato riferito che altre macchine hanno subito gli stessi danni in abitati limitrofi e fatti simili si sono ripetuti la notte fra domenica e lunedì". Secondo il consigliere comunale residente a Budrio il suo quartiere per una serie di motivi, tra cui quello della sicurezza, si sta spegnendo giorno dopo giorno e continua: "Si potrebbe, nel concreto, fare qualcosa di più. Piu volte ho segnalato all’assessore alla sicurezza Lorenzo Campana che andrebbe migliorata e implementata la disposizione delle telecamere. A Budrio, via Montale è sempre più presa di mira per il semplice fatto che i malfattori arrivano dalla campagna indisturbati avendo parcheggiato il loro mezzo in via Badia o via Case Missiroli, così, con comodo e indisturbati, percorrono i campi senza transitare nei varchi del quartiere dove sono installate le telecamere. L’installazione di ulteriori telecamere in luoghi mirati, come già segnalato all’assessore Campana, fungerebbe da deterrente e anche da identificazione laddove è possibile ed è stato spesso confermato dagli operatori della sicurezza che quando i ladri notano telecamere in moltissimi casi evitano l’azione". Conclude il consigliere comunale Giuseppe Lucio: "La sicurezza è una materia che conosco anche per esperienza diretta, avendo vissuto per anni in una città campana dove alcune di queste dinamiche la facevano da padrona fino a quando le autorità politiche locali hanno iniziato a istallare sempre più telecamere per il controllo del territorio. A mio avviso si dovrebbe applicare la stessa metodica anche nel nostro territorio".

Ermanno Pasolini